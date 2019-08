DOKUMENTI/ Bardhi: Valdrin Pjetri i dënuar në Itali me 18 muaj burg

Ju sugjerojme

Valdrin Pjetri është dënuar në Firence të Italisë në vitin 2003 për trafik droge. Ai ka pranuar fajësinë në gjykatë dhe mandej e kanë dëbuar nga Italia. Faktet i denoncoi sot publikisht Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi i cili publikoi dokumentin e kuesturës italiane.

Bardhi u shpreh se : “Edi Rama hesht prej dy javësh që kur PD zbuloi se kandidati për Bashkinë e Shkodrës është trafikant droge, i dënuar në Itali 16 vjet më parë. Në heshtjen prej fajtori provoi se ai mund të punojë vetëm me hajdutë e trafikantë.

Valdrin Pjetri ka mashtruar me dëshminë e penalitetit, pasi çdo shqiptar e di se pas 10 vitesh nga kryerja e krimit, dëshmia del e pastër.

Sot po ju paraqesim prova autentike për dënimin e Valdrin Pjetrit në Itali.

Sipas këtij dokumenti zyrtar, rezulton se:

Valdrin Luigj Pjetri, i datëlindjes 18 Shtator 1982, lindur në Shqipëri, është arrestuar në flagrancë, së bashku me shtetasin Altin Doda, në datë 27 Janar 2003 në Firence.

Më datë 28 Janar 2003, përpara gjykatës, Valdrin Pjetri ka pranuar kryerjen e krimit dhe fajësinë, duke nënshkruar marrëveshje për dënimin e tij të menjëhershëm sipas legjislacionit penal Italian.

Ai është dënuar nga Gjykata e Firences, me vendimin e formës së prerë të datës 12 Qershor 2003, me 18 muaj burg dhe 1000 Euro gjobë, për veprën penale “shpërndarje, prodhim dhe trafikim i lëndëve narkotike dhe lëndëve të tjera të paligjshme psikotrope”, të kryer në bashkëpunim.

Për shkak të marrëveshjes së pranimit të fajësisë, gjykata ka urdhëruar pezullimin e dënimit.

Më datë 3 Shkurt 2003 Vladrin Pjetrit i është revokuar leja e qëndrimit dhe më datë 4 Shkurt 2003 ndaj tij është marrë masa e dëbimit nga shteti Italian.

Të gjitha këto të dhëna provojnë se Valdrin Pjetri është subjekt ndalimi për të ushtruar një funksion publik nga ligji i dekriminalizimit.

Sipas ligjit për dekriminalizimin nuk mund të kandidojnë dhe as të zgjidhen kryetarë bashkie, personat të cilët janë dënuar me burgim me vendim të formës së prerë, brenda apo jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, për:

a) “Prodhimin shitjen dhe trafikimin e e narkotikëve”.

b) Nuk mund të kandidojnë dhe as të zgjidhen kryetarë bashkie as personat që janë dëbuar nga territori i një shteti anëtar të BE-së, siç ëhstë Italia në rastin e Valdrin Pjetrit, në lidhje me këto vepra penale.

Për këtë kategori personash, sipas ligjit të dekriminalizimit (neni 4), ndalimi për kandidim, zgjedhje apo ushtrim të mandatit, zgjat gjatë gjithë jetës.

Megjithëse përfshihet në një nga pikat më të forta të ligjit të dekriminalizimit, këmbëngulja e Valdrin Pjetrit për t’i shkuar mashtrimit të tij deri në fund, provon se ai ka mbrojtje në nivelin më të lartë të pushtetit. Me heshtjen e tij, Edi Rama provoi se është ai kumbari i Valdrin Pjetrit, me kandidimin e të cilit poshtëron qytetarët e Shkodrës.

Partia Demokratike i kërkon organit të prokurorisë nisjen e mënjëhershme të procedimit penal ndaj shtetasit Vladrin Pjetri, për kryerjen në mënyrë të përsëritur, në të paktën 4 raste, të krimit të falsifikimit të Formularit të Dekriminalizimit”.

dokument PDF

Etiketa: Altin Doda