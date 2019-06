Ju sugjerojme

Prokuroria e Tiranës thërret si të të pandehur liderin demokrat, Lulzim Basha lidhur me një kontratë lobimi në SHBA.

Bashës, Ristanit dhe Ilir Dervishit u është dërguar fletë-thirrje për t’u paraqitur ditën e hënë në Prokurorinë e Tiranës, ku do t’u komunikohet zyrtarisht akuza.

Në këtë flete-thirrje, shkruhet se nëse Basha nuk do paraqitet vullnetarisht do urdhërohet shoqërimi me polici.

Etiketa: Basha