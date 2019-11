Doli me karton të kuq, mbrojtësi sulmon monitorin e VAR-it (VIDEO)

Ndonjëherë nuk është heqja e mundësisë skuadrës, për të kthyer rezultatin, ajo që i bën futbollistët të dalin nga vetja, duke humbur mendjen për një karton të kuq. Episodi këtë herë është shënuar në kohën shtesë në Ligue 1, kur ndëshkimi me karton të kuq i Ruben Agilar, bëri xhiron e botës, jo për vendimin e arbitrit, por tërbimin e lojtarit të Monaco që nxorri inatin mbi monitorin e VAR.

To those of you that hate VAR, here’s Monaco right-back Ruben Aguilar booting the monitor after being sent off this weekend.









Be like Ruben Aguilar. pic.twitter.com/wySCcF2TIX

— Ball Street (@BallStreet) November 4, 2019