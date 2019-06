Doli në përgjime, ironia e Gjiknurit: Me gocat e çunat “problematik”

Ju sugjerojme

Pas përgjimeve të publikuara një ditë më parë nga gazeta gjermane “Bild”, ka reaguar edhe ish-ministri i Transporteve Damian Gjiknuri. Në një postim në rrjetet sociale Gjiknuri ka ironizuar përgjimet, duke thënë se po zhvillon fushatën elektorale në Vlorë pranë furgonit me gocat dhe çunat “problematik” të Forumit Eurosocialist të Vlorës”.

“Pranë furgonit me gocat dhe çunat “problematik” të Forumit Eurosocialist të Vlorës, me të cilët po udhëtojmë në çdo lagje për të prezantuar Dritan Lelin dhe skuadrën e Partisë Socialiste në Këshillin Bashkiak“, shkruan Gjiknuri, duke e publikuar edhe një fotot me të rinjtë e PS-së në Vlorë.

Etiketa: ironia e gjiknurit me pergjimet