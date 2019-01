“Doli vajza”, si lajmëronin grabitësit e Rinasit për nisjen e blindave me euro

Ndërkohë që procesi gjyqësor ndaj 7 të pandehurve për grabitjet e blindave me para është tashmë në fazën përfundimtare të tij, Prokuroria, në pretencën e dhënë, përpos të tjerave, i mbështet akuzat në dëshminë e bashkëpunëtorëve të drejtësisë.

Një prej tyre është Ditjon Memlika, i cili rrëfen për dy raste të grabitjeve, ato të blindave që ishin nisur drejt Rinasit. Sipas tij, ai dhe Fatjon Xhyliu, të dy punonjës të policive private, jepnin informacione në lidhje me lëvizjen e eskortave, numrin e personave që do ishin dhe llojin e armëve.

Ndërkohë, Memlikaj nuk është i vetmi nga të pandehurit që rrëfen për grabitjet e kryera, pasi edhe Neim Avdyli ka treguar sesi janë kryer grabitjet dhe njohjen e të pandehurve me njëri-tjetrin. Ndërkohë, bashkëpunëtori i drejtësisë, Memlikaj, ka identifikuar Admir Muratajn si personin që thirrej me pseudonimin “Patrioti”.

Nga ana tjetër, Avdylaj ka treguar para hetuesve se ai kishte rolin e vëzhguesit në të dyja grabitjet, duke lajmëruar pjesëtarët e tjerë të grupit, që prisnin në segmente të rrugës ku do të kalonin blindat. Ata vëzhgonin për ditë dhe muaj me radhë itinerarin e tyre, duke përgatitur kështu planin.

PROKURORIA

Për episodin e vjedhjes së kryer në datë 09.02.2017, Ditjon Memlikaj thotë se pati kontakte të drejtpërdrejta me Neimin, ndërsa ky i fundit kontaktonte me Mirin. Miri, nga ana e tij, kontaktonte me persona të tjerë, që përbënin grupin që realizonte vjedhjen. Në bisedë me Neimim, ranë dakord që të kryenin grabitjen e një tjetër banke, ndërsa vetë dispononte të dhëna për lëvizjet.

Për realizimin e vjedhjes, në prani të Neimit, takoi rreth tri herë personin e thirrur me emrin “Patrioti”, me dialekt verior, i moshës rreth 40 vjeç. Në takimin e dytë të realizuar tek “Astiri”, në janar 2017, së bashku me Neimin, i dhanë “Patriotit” (i shoqëruar nga një person tjetër) të dhëna mbi lëvizjet e mjeteve, numrin e tyre dhe të personave shoqërues, sasinë, llojin armëve etj. Takimi i tretë u realizua rreth një javë para datës 09.02.2017, tek i njëjti lokal, ndërsa “Patrioti” shoqërohej nga i njëjti person si në takimin e dytë.

Përveçse me Neimin, komunikoi edhe me një person të quajtur Miri, që e thërrisnin me pseudonimin “Loku”, i cili ishte nga Dibra. Prej tij mësoi se banonte në Kamzë. U takua me Neimin dhe Mirin disa herë dhe nga Miri u porosit të bënte kujdes e të mos fliste, pasi personat që do të kryenin vjedhjen, ishin të rrezikshëm. Në bisedë me ta, dëgjoi që njëri prej autorëve që kishte bërë vjedhjen me armë ishte nga Fushë-Kruja dhe thirrej Dashi. Dashin nuk e takoi dhe mësoi se Miri ishte thjesht ndërlidhësi mes tyre dhe autorëve të vërtetë.

Miri lëvizte me një “Mercedes” model 240, me targa të reja. I pandehuri Neim Avdyli, në datë 13.02.2017, në prani të avokatit Laurent Thomollari, i caktuar kryesisht, dha deklarime para oficerit të Policisë Gjyqësore si person nën hetim. Në tërësinë e deklarimeve, ai njoftoi rrethanat e njohjes me të pandehurit: Admir Çerpja, Ernest Kupa, Fatjon Xhyliu, Admir Murataj dhe rolin e luajtur nga secili prej tyre në kryerjen veprave penale. Sipas të pandehurit, në datën 09.02.2017, rreth orës 11:00, shkoi te qendra tregtare “ETC” dhe, nga kafja në katin e tretë, vrojtoi mjetet e kompanisë që shoqëronin vlerat monetare të BKTsë. Këtë gjë e bëri për gati 8 muaj. Informacionin që përfitonte ia kalonte me SMS, Admir Çerpjas dhe të njëjtën gjë bëri edhe ditën e ngjarjes, duke dërguar mesazhin me tekst “Doli vajza”.

GRABITJA NË 2015

Në deklarimet e dhëna në datë 12.02.2017, në prani të mbrojtësit, Ditjon Memlikaj njoftoi rrethanat e njohjes me të pandehurin Fatjon Xhyliu, Neim Avdylaj dhe Admir Cerpja dhe rolin e tyre në kryerjen e veprës penale. Sipas deklaruesit, në datë 03.12.2015, punonte në firmën SH.R.S.F “Rogat Security” si trupë shërbimi dhe me raste shoqërues i sasive monetare. Gjatë punës u njoh me Fatjon Xhyliun nga Lushnja, ndërsa takoi disa herë Neim Avdulajn, me të cilin kishte qenë në Zall Herr si ushtarak si dhe në një mision në Afganistan.

Në qershor 2015, në kohën kur ndodhej duke pirë kafe me Fatjonin, aty erdhi Neimi, i cili u prezantua me Fatjonin. Fatjoni, në muhabet e sipër, i tha Neimit për propozimin që kishte bërë kohë më parë dhe që lidhej me vjedhjen e parave. Neimi nuk dha përgjigje përfundimtare, por pas disa ditësh, u takuan të tre te një lokal në “Astir” dhe më pas takuan një person tjetër që ishte treguar i gatshëm. Personi kërkoi informacione të hollësishme për lëvizjen e mjeteve dhe gjithçka tjetër, por më pas u tërhoq.

Kohë më vonë, Neimi i njoftoi se kishte gjetur një shok tjetër që mund të bënte grabitjen e lekëve të eskortës dhe mori prej tyre informacionet e nevojshme. Pas 10 ditësh, u takuan sërish me Neimin, i cili i tha se personat që kishin marrë përsipër grabitjen ishin gati. Në fund të shtatorit, ai me Fatjonin, u takuan me Neimin tek “Astiri” dhe prej tij morën nga një aparat celular dhe nga një kartë SIM, nëpërmjet të cilëve do të komunikonin duke njoftuar Neimin me SMS.

Në dy aparatet, Neimi kishte regjistruar numrin që do të komunikonin me emrin “Shoku”. Çdo ditë të mërkurë dhe të enjte, që ishin ditët, në të cilat kryheshin zakonisht transfertat, njoftonin Neimin. Në datë 03.12.2015, ndodhej te parku ku kishte qendrën shoqëria e sigurimeve ku ishte punësuar, duke lozur domino. Shoferi A.M. u njoftua nga shefi A.M se do të shkonte në Rinas.

Meqenëse vetë u urdhërua të lëvizte për në një bankë të nivelit të dytë, Fajtoni i tha se do merrej ai me punën, duke nënkuptuar se do të bënte ai njoftimin për e Neimit me SMS. Ditën e tretë pas ngjarjes, Neimi shkoi te shtëpia e tij dhe e njoftoi për mbërritjen e porosisë që nënkuptonte lekët e shpërblimit. Pas një jave, u takuan te pishinat, poshtë shtëpisë së tij, ku mori lekët, që ishin vendosur në një çantë me rrip dhe të mbështjella me një qese me ngjyrë të zezë.

Shkoi në shtëpi dhe në letrën që ndodhej brenda qeses lexoi 40 000 dollarë amerikanë dhe 100 000 paund britanikë. Lekët i mbajti në shtëpi. Gjatë punës, takoi Fatjonin dhe ai i tha se s’kishte marrë të njëjtën sasi parash. Nga sasia e parave të përfituara, shleu kredinë, pagoi operacionin e babait, ndërsa një pjesë e la në ruajtje tek e motra R.D.. I pandehuri Neim Avdylaj ka treguar se, çdo të enjte shkonte tek “UFO” dhe nga Fatjoni dhe Ditjoni merrte mesazhe për lëvizjet drejt Rinasit.

Me marrjen e mesazheve prej tyre, ai njoftonte po me mesazh Adin, i cili u vihej në ndjekje mjeteve për të parë rrugën që ndiqnin eskortat, shpejtësinë e lëvizjes dhe kohën që i nevojitej për të mbërritur në destinacion, një gjë të tillë e bëri për rreth 8 apo 9 muaj. Në datën 03.12.2015, i mbërriti mesazhi nga Ditjoni me tekst: “Kemi lëvizje sot”. Mesazh kishte dërguar edhe Fatjoni nga ana e tij.

Me marrjen e mesazhit, rreth orës 12:00, shkoi tek “UFO”, pasi pa që mjeti u bë gati për nisje, njoftoi personin e regjistruar me emrin “Shoku”, për të cilin nuk e dinte atë ditë se cili ishte konkretisht. Mori përgjigjen “Në rregull” dhe më pas shkoi në shtëpi dhe mori vesh në lajme për grabitjen.