Profil/ Dom Gjergji, dy vitet e një bariu jo të zakonshëm

Ju sugjerojme

Ja çfarë ndodh në një javë të zakonshme mediatike në Tiranë; Del se Edi Rama po merr pjesë te filmi i Mamaqit si aktor, qeveria rrit represionin ndaj biznesit, Lulzim Basha bëhet gati për aksionin e vjeshtës, Nora Istrefi tregon hiret pas ndarjes, amerikanët dhe europianët e kanë marrë seriozisht krizën, OSBE-ODIHR thotë se përveçse jo legjitime, ato të 30 qershorit ishin edhe plot paligjshmëri, ministri i Jashtëm, po i njëjti riosh që i është bërë dhuratë gjithë ky post, e ka ndarë mendjen të sulmojë opozitën për zgjedhjet, kanë nxjerrë krye fatura fjetjesh nëpër Romë e Barcelonë, me qindra euro nata të dinjitarëve të vendit më të varfër në kontinent, prokuroria përleshet rëndë me postën se një tjetër kryebashkiak më të shkuar kriminale nuk paska marrë njoftimin, e në gjithë këtë, emisioni më i rëndësishëm politik e nis sezonin me Mihalin.

Në mes të këtij zhvillimi frenetik, në telefonin e shumë gazetarëve, edhe të njohur, ka mbërritur një njoftim se ka një ceremoni në katedralen e Rrëshenit, për të përkujtuar dyvjetorin e marrjes së detyrës së Ipeshkvit, nga dom Gjergj Meta.

Nuk kanë mbërritur shumë vetë në këtë fillim-javë, në këtë qytet të vogël, të qetë, pa shumë drita, atë pasdite të vonë. Shumë më pak se dy vite më parë, kur Gjergj Meta mori detyrën dhe mbajti një prej fjalimeve më frymëzuese të kohës. Ai tha se Kisha e Mirditës është e varfër dhe ka nevojë për mbështetjen e çdokujt, por ishin të përjashtuar, të ndaluar ta bënin këtë, ata që kishin përfituar nga korrupsioni apo nga trafiku i drogës, i femrave, apo nga krime të tjera të rënda.

Ja ku jemi dy vite më pas.

Të njohurit nga metropoli mungojnë. Po salla e Katedrales është plot. Ka aty edhe ca barkëmëdhenj me këmishë të bardhë, nga feudalët lokalë, që kërkojnë gjithnjë pushtet e të jenë kryetarë bashkie në qarkun e Lezhës, dhe rreken të përfitojnë prej kredibilitetit të Kishës e të Dom Gjergjit. Nuk i ndalon dot. Ata që besojnë vërtetë në zot janë prapë më të shumtë, e më të përulur. Kanë ardhur të dëgjojnë dom Gjergjin. Të dëgjojnë fjalën e tij, i vetmi pushtet dhe instrument që ai ka përdorur qysh në fillesa, e në këto dy vite, që e kanë sjellë dioqezën, grigjën e tij, Mirditën, shpesh në qendër të vëmendjes.

Sigurisht, Mirditorët kanë jetën e tyre. Ata kanë një lloj krenarie, jo rrallë të tepruar. Nganjëherë mendojnë se janë të përzgjedhur, se janë viktima të historisë, se janë edhe të vetëmjaftueshëm, se s’kanë nevojë për kurrkënd.

Por duhet pranuar se kjo trevë historike me jo pak lavdi, u bë dalëngadalë një prej periferive të harruara të vendit, si shumë të tjera, dhe jo për fajin e saj.

Për shkak të vizibilitetit, për arsye se dom Gjergji gëzon simpatinë e medias, ka një lidhje të fortë me të, me shkuarjen në Rrëshen, ai solli dhe vëmendjen me vete. Jo si qëllim në vetvete, por si një prej bagazheve që ai e ka.

Kushdo që e ndjek bariun e mirë, ka mësuar për zakone, për fshatra, për ngjarje të gëzueshme e për hidhërime po ashtu, për përpjekje e rezistencë si ajo për të ruajtur ujin e lumenjve që duan ta fusin në tuba energjetik, për burra e gra me dinjitet që jetojnë e qëndrojnë edhe pse është bërë e vështirë, për plagë të renda si braktisja e vendit.

Dom Gjergji e solli këto dy vite te ne Mirditën me gjithë të vërtetat e saj. Nuk kish ndodhur kjo as prej përfaqësuesve zyrtarë, as politikë, as prej njerëzve me emër të letrave, zakoneve e muzikës.

Në disa raste, ky ka qenë qëllimi i Ipeshkvit, ka dashur të sensibilizojë, si atëherë kur banorët u ngritën kundër ndërtimit të hidrocentraleve që do dëmtonin natyrën, tokën, ujin dhe jetën e tyre. Në shumë raste të tjera, kemi mësuar për Mirditën teksa Dom Gjergji e zbulonte vetë atë fshat pas fshati dhe ndante gëzimin e një fëmije me ndjekësit e tij, teksa takonte në Simon për shembull, një burrë mjaft të varfër, që nuk i kërkoi ushqim apo ndihmë tjetër fratit, por librin e Primo Levit: “A është vallë njeri” .

“Nëse unë e hesht fjalën, gaboj, nëse e them bëj vetëm detyrën e nuk kam asnjë meritë”, kështu e nisi ai mesazhin ne meshën e përkujtimit të dy vjetorit si Ipeshkëv. Ai shtoi se nuk mund të ketë frikë, as drojë ta thotë kumtin e tij, pasi nuk është thjesht fjala e tij. Nuk ka tagër as ta heshtë, as ta zbusë, edhe nëse kjo do t’i kushtojë shumë.

I la të pranishmit të reflektojnë vetë mbi këtë.

Dom Gjergji e ka bërë, i ka qëndruar këtij misioni. E ka thënë fjalën siç e ka menduar, siç i ka ardhur atij bindja, e vërteta, edhe nëse i ka kushtuar. Rezulton se kjo i ka sjellë më shumë miq, se armiq.

Gjergj Meta është sot një nga njerëzit publik më të ndjekur, dhe mesazhet e tij marrin më shumë share në rrjetin social se askush tjetër. Ai gëzon konsensus të madh për qëndrimet publike që mban. Ka shumë ndjekës të besimit islam që e lexojnë me një lloj adhurimi. Është historike ajo që deklaroi në një shkrim të ndoca viteve më parë, kur u shpreh se nëse i duhet të zgjedhë mes Europës dhe komshiut të tij musliman me të cilin ai është rritur në Rrushkull të Durrësit, ai do të zgjidhte komshiun.

Po kështu ka bërë apel për zgjidhjen e krizave politike të forta gjithë këto kohë, duke kërkuar që aktorët dhe udhëheqësit të dorëzojnë nga pushteti i tyre, në të mirë të interesit publik.

Ka padyshim njerëz që nuk janë dakord me të, dhe mund edhe ta sulmojnë. Ata janë komunistët. Dom Gjergji ka qenë i qartë në qëndrimet e tij. Herën e fundit në një analizë shteruese, ai foli për përndjekjen e atij sistemi që ndihet edhe sot e kësaj dite, duke u ndalur te disa sjellje e qëndrime që për fat të keq janë transplantuar nga ajo kohë e errët, dhe vazhdojnë të shfaqen sot e kësaj dite në shoqërinë tonë, sidomos në konfliktin e ashpër politik.

Etiketa: bariu