Donacionet/ Basha: Fondet të përdoren me transparencë

Konferenca e Donatorëve ka mbledhur 1.1 miliardë euro donacione dhe kredi për Shqipërinë, pas tërmetit të 26 nëntorit.

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, shprehet se të gjitha donacionet ndërkombëtare për popullin shqiptar për dëmet pas tërmetit të 26 nëntorit, janë të bekuara dhe të mirëpritura.

Të gjitha donacionet ndërkombëtare për popullin shqiptar për dëmet e pas tërmetit të 26 nëntorit janë të bekuara dhe të mirëpritura.

Falenderime dhe mirënjohje për çdo vend, çdo organizatë dhe çdo institucion ndërkombëtar që i gjendet pranë qytetarëve shqiptarë në këtë moment të vështirë.

Detyra jonë është të bëjmë gjithçka që këto kontribute të shërbejnë vërtet për ndihmë ndaj njerëzve në nevojë.

Është e rëndësishme që të nisë menjëherë puna dhe fondet të përdoren me përgjegjshmëri dhe transparencë për të ndalur keqpërdorimin dhe abuzimin me to.

