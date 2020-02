Donacionet/ Meta: Nuk ishte mbështetje për qeverinë, por për njerëzit e prekur nga tërmeti

Ju sugjerojme



Konferenca e Donatorëve ka mbledhur 1.1 miliardë euro donacione dhe kredi. Ishte Komisioneri i BE-së për Zhvillim i cili tha në fund të konferencës se janë mbledhur 1.1 miliardë euro donacione për Shqipërinë, pas tërmetit të 26 nëntorit.

Presidenti Ilir Meta, i ftuar këtë mbrëmje në “Open”, i pyetur nëse ka ndonjë koment tjetër mbi donacionet për Shqipërinë, u shpreh se nuk ka asgjë për të shtuar veçse një duartrokitje për vendet që kontribuan. Më tej, kreu i shtetit shprehet se ato para nuk u dhanë si mbështetje për qeverinë, por për njerëzit e prekur nga tërmeti.









“Nuk kam asnjë koment veçse një duartrokitje për të gjithë organizatat që ndihmua Shqipërinë. Tani le të shrpesojmë të shkojnë fondet aty ku duhen. Ishte një mbështetje për popullin shqiptar.”-tha Meta.

Pyetje: A ishte një meritë e qeverisë Rama?

“Unë e kam përkrahur çdo nismë të mirë të qeverisë, kanë patur mbështetjen time. Nuk më intereson nëse i tregoi ata të fortë politikisht. Më intereson që ato para të shkojnë për shqiptarët në transparencë të plotë.

Jam i gatshëm të duartrokas edhe për kryeministrin për çdo punë të mirë që ka bërë. Transparencën e kanë theksuar të gjithë. U dhanë 200 mln euro dhe për Reformën në Drejtësi, por ku jemi sot? Janë dhënë shumë fonde. Këtu kemi të bëjmë me jetën e njerëzve. Fondet u dhanë për njerëzit e prekur nga tërmeti, nuk u dhanë as për Presidentit, as si mbështetje për kryeministrin dhe qeverinë “-deklaroi Meta.

Etiketa: donacionet