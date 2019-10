Donnarumma sërish çështje, portieri refuzon rinovimin me Milanin

Ju sugjerojme

Milani po kalon një ndër periudhat më të vështira, me kuqezinjtë që e kanë nisur sezonin në mënyrën më të keqe të mundshme. Si të mos mjaftonin rezultatet negative dhe loja e dobët, ditën e sotme kuqezinjtë kanë marrë edhe një tjetër goditje.

Sipas raportimeve të medieve italiane, thuhet se Gianluigi Donnarumma ka refuzuar rinovimin e kontratës. Drejtuesit nga “San Siro” kanë kërkuar ta shtyjnë edhe me dy vite të tjera kontratën aktuale të portierit, por ky i fundit së bashku me menaxher Mino Raiola nuk kanë qenë dakord.

Kontrata aktuale e Donnarummas është e vlefshme deri në vitin 2021, me italianin që përfiton plot 6 milionë euro në sezon. Qëllimi i drejtuesve të Milanit ka qenë që të shtyjnë akoma më shumë bashkëpunimin me portierin, por me të njëjtën pagë, gjë që nuk është pranuar nga gardiani 20-vjeçar.

Etiketa: Donnarumma