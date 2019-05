“Dorëheqja ndan politikanin nga sharlatani”, Vasili thumbon Ramën

Ju sugjerojme

Pas dorëheqjes së ministers së Mjedisit dhe Burimeve Natyrore Josefa Gonzales Blanco Ortiz Mena në Meksikë, kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit Vasili, përmes dorëheqjes së saj ka thumbuar kryeministrin Edi Rama. Në një postim në “Facebook” Vasili shkruan se dorëheqja për shkak të standarteve të larta të politikës, është ajo që ndan një politikan nga një sharlatan.

Statusi i plotë i Vasilit

“Ministrja e Meksikes dorehiqet per parime, ndersa Rama shkruan percartje mengjezore!?Doreheqjet per shkak te standarteve te larta te politikes parimore nga Austria,Anglia edhe nga Meksika e larget jane prova,qe ndan nje politikan nga nje sharlatan. Dihet pse dha doreheqjen Kurz dhe May.

Por sot vjen nje shembull i jashtezakonshem nga Meksika.Lexojeni arsyen e doreheqjes se ministres se mjedisit te Meksikes dhe kuptoni cfare kryeministri eshte Edi Rama dhe cfare standartesh morale dhe politike mizerabel e udheheqin tek zvarritet turpshem neper letra te cartura,qe vijne ere injorance e mediokritet dhe myk padijeje.

Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena, ministre e Mjedisit dhe Burimeve Natyrore te Meksikes dha dorëheqjen pasi ajo kishte shkaktuar nje vonesë për udhëtarët,që udhëtonin në ate aeroplan dhe ekuipazhin e saj.

Gonzalos deklaroi dorehjen dhe tha:

“Nuk ka asnjë justifikim. Askush nuk duhet të ketë privilegje dhe përfitimet e një personi, madje edhe në kryerjen e detyrave të veta, nuk mund të jenë mbi mirëqenien e shumicës”.”-shkruan Vasili.



