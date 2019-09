Dorëhiqet Sonila Qato, PD: Nesër bëjmë publike provat e skandalit

Ju sugjerojme

Partia Demokratike ka reaguar fill pasi Sonila Qato ka komunikuar dorëheqjen e saj nga posti drejtues i Autoritetit të Rrugëve (ARRSH). Deputetja Jorida Tabaku shkruan në rrjetin social “Facebook” se pas kësaj dorëheqjeje fshihet kryeministri Edi Rama.

Sipas saj, kreu ekzekutiv po mundohet që skandali i Sonila Qatos të harrohet falë gjyqit të ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri. Tabaku paralajmëron se Partia Demokratike do të sjellë nesër prova pikërisht për skandalin që detyroi Sonila Qaton të largohet. Ajo i referohet përplasjes së ARRSH-së me kompaninë ‘Gjoka Construction’ për tenderin e tunelit në rrugën Kardhiq-Sarandë.

Tabaku: Me parimin një vjedhje të madhe mbuloje me një zhurmë më të madhe, Edi Rama largoi nga detyra drejtoreshën e Agjencisë së Rrugëve, Sonila Qato, 1 orë përpara se gjykata të marrë vendimin për Saimir Tahirin. Një dorëheqje që ka qenë gati që dje e firmosur!

Edi Rama po përpiqet të mbulojë luftën e egër që ka plasur mes grupeve në PS me shpresën se gjyqi i Tahirit do të bëjë të harrohet skandali i Sonila Qatos, i Belinda Ballukut dhe i kompanive me të cilat, Rama, bashkë me to, vjedh shqiptarët!

Asgjë nuk do të harrohet! Çdo aferë korruptive do t’i bëhet e njohur publikut! Partia Demokratike do të sjellë që nesër prova për skandalin që detyroi Sonila Qaton të largohet.

Lexo edhe:

Etiketa: Jorida Tabaku