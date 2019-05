Doris Pack-artistëve: Mbroni Teatrin Kombëtar për brezat e ardhshëm

Ju sugjerojme

Ish-eurodeputetja gjermane, Doris Pack zhvilloi sot një bashkëbisedim me artistët dhe aktorët e Teatrit Kombëtar. Thirrja e Doris Pack drejtuar përfaqësuesve të “Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit” ishte ta mbrojnë ndërtesën e cila sipas saj është një vlerë kulturore që nuk duhet prekur, por i duhet lënë trashëgim brezave të ardhshëm. Pack tha se është e papranueshme që në vend të Teatrit të ngrihen kulla shumëkatëshe me qëllim përfitimin dhe nga ana tjetër shkatërrohet një trashëgimi kulturore dhe injorohen artistët dhe qytetarët të cilët protestojnë çdo ditë para Teatrit Kombëtar.

Në një vend europian, tha Pack, një situatë e tillë nuk do kishte arritur këtu, ku të protestohet kaq gjatë dhe qeveria të mos reagojë. Apeli i saj i drejtpërdrejtë ishte edhe për kryeministrin Edi Rama që si artist të sillet ndryshe dhe të tërheqë projektin .

“Kryeministri është një artist dhe duhet të ishte sjellë ndryshe me çështjen e Teatrit. Unë mund t’ju them edhe njëherë, duke qenë në mbëhstetje të protestës tuaj të vazhdueshme e cila është e paqshme, për ta ruajtur këtë trashëgimi kulturore për brezin tjetër. Trashëgimia kulturore duhet të ruhet brez pas brezi. S’e kuptoj pse kryeministri kërkon tua heqë qytetarëve Teatrin. Qeveria nuk është konsultuar, por e mori vendimin me qëllim shkatërrimin dhe ndërtimin e kullave në vend të Teatrit.

A duhet të ishin pyetur qytetarët përmes një referendumi? Mendoj se qytetarët e Tiranës duhet të ishin pyetur nëse duan kulla shumë të larta apo këtë element të trashëgimisë kulturore. Ju duhet ta mbroni Teatrin, duhet ta mbroni për brezat e ardhshëm. Çfarë do të ndodhte në Gjermani apo vend tjetër europian nëse do të pretestohej kaq gjatë dhe shteti nuk do të përgjigjej fare? Nuk e kuptoj se si ju po protestoni kaq gjatë dhe njerëzit që kanë përgjegjësi për këtë nuk ju dëgjojnë. Ajo që më tërbon është që Komisioni i Parlamentit Europian në Shqipëri, duke qenë se viti 2018 ishte viti i mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, nuk ndërhyri për këtë çështje.

Kam një apel për të gjitha Ambasadat dhe ambasadorët se ata duhet të jepnin përgjigje se çfarë do të bënin për të njëjtën çështje në vendet e tyre. Nuk e kuptoj kush ka interes për prishjen e Teatrit? Duhet të gjithë të reagojnë qytetarët, këshilltarët e bashkisë e kryetari i Bashkisë. Kjo po thyen çdo normë reale. Janë ca njerëz që duan ta marrin dhe të ndërtojnë ca ndërtesa të larta. Të bëjmë të pamundurën për të mbrojtur trashëgiminë kulturore.

Teatri Kombëtar të ruhet për brezat e ardhshëm. Mbroni shtëpinë tuaj dhe mos lejoni këtu njerëzit që duan të përfitojnë. I bëj apel kryeministrit për ta riparë edhe njëherë këtë çështje. Unë nuk jam këtu si një politikane partiake, por jam këtu sepse më pëlqen ky vend, më pëlqejnë qytetarët. I bëj apel Ramës të kuptojë ndjenjat tuaja, ndjenjat e qytetarëve dhe të kuptojë se qëndrimi çdo ditë para Teatrit është për një arsye shumë të fortë, në mbrojtje të shpirtit të këtij qyteti, në mbrojtje të shpirtit të Tiranës”, u shpreh ish-eurodeputetja gjermane, Doris Pack.

Doris Pack pranoi të jetë ambasadore e çështjet së Teatrit në Europë si dhe nga sot u bë pjesë e “Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit”.

Etiketa: Doris Pack