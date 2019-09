Bundesliga/ Dortmundi harron të fitojë, Bayern nis shkëputjen

Ju sugjerojme

Bajerni i Mynihut ia ka dalë të marrë fitoren e radhës në Bundesliga teksa ka mposhtur në transfertë me rezultatin 2-3 skuadrën e Paderbornit. Vendasit iu hapën punë bavarezëve teksa nuk u dorëzuan deri në minutat e fundit. Rekordmenët gjermanë gjetën golin e avantazhit në minutën e 15 falë sulmuesit Gnjabri, duke e mbyllur në avantazh pjesën e parë.

Sakaq, në fraksionin e dytë loja do të kishte një ritëm tjetër. Skuadra e trajnerit Niko Kovaç dyfishoi shifrat me Kutinjon dhe u duk se triumfi ishte siguruar. Por, Proger në të 68-tën hapi llogaritë e takimit pasi mposhti Nojer. Kjo situatë zgjoi bavarezët të cilët realizuan sërish me Robert Levandovski. Megjithatë, Paderborni nuk u dorëzua dhe 6 minuta nga fundi shkurtoi sërish diferencat. Deri në fund vendasit provuan të ndryshonin fatet e takimit, por Bajerni diti si ta menaxhonte situatën.

Pas këtij suksesi, bavarezët qëndrojnë në vendin e parë të renditjes me 14 pikë, ndërsa Paderborni mbyll tabelën e klasifikimit me vetëm 1 pikë në 6 javët e para të kampionatit. Ndërkaq, ka arritur të fitojë edhe Bajer Leverkusen në transfertë me rezultatin 0-3. Aspirinat iu falën një autogoli të Niederlekner, ndërsa në fraksionin e dytë të lojës Voland dhe Havertz vulosën rezultatin.

Ndërsa Borussia Dortmund nuk njeh fitore prej dy javësh. Verdhezinjtë u ndalën në “Signal Iduna Park” nga Werder Bremen me rezultatin 2:2, duke zbritur në vendin e 7 të klasifikimit. Në këtë ndeshje la gjurmë edhe Milot Rashica i cili shënoi një supergol në minutën e 7 të takimit, duke zhbllokuar edhe rezultatin e sfidës.

Rezultatet

Augsburg- Leverkusen 0-3

Hofenhajm- B. Gladbah 0-3

Mainz- Volfsburg 0-1

Paderborn- Bajern Mynih 2-3

Lajpcig- Shalke 1-3

Dortmund – Werder Bremen 2:2

Etiketa: Borussia Dortmund