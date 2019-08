Dosja 184 drejt mbylljes?!

Ju sugjerojme

Sot u bë publik lajmi, se prokuroria e Krimeve të Renda ka shpallur moskompetencën për dosjen 184, bëhet fjalë për krimin elektoral në Dibër, në zgjedhjet e pjesëshme lokale të vitit 2016. Po cfarë do të thotë kjo? Moskompetenca është një term juridik, në terma praktikë, mund të kuptohet se dosja 184, përgjimet e të cilës u bënë publike nga gazeta Bild, ku përfshihen drejtuesit më të lartë të qeverisë e mazhorancës dhe vetë Kryeministri, është në fakt drejt mbylljes.

Ka disa kontradikta në këtë vendim. E para, Prokuroria e Krimeve të Renda, nuk mund ta shpallë moskompetencën pas 3 vitesh, pasi i ka mbajtur fashikujt në sirtar. Qysh në momentin që materialet i vijnë nga policia ose prokuroria e rrethit, ajo bën një trajtim të sajin, dhe vendos, do ta mbajë, ta vijojë hetimin, apo do ta kthejë për moskompetencë. Pra, zvarritja ka qënë 3 vjecare.

Tashmë, kësaj zvarritje, do ti shtohen të tjerë muaj e ndoshta vite, që do të kërkojë hetimi nga një prokurori rrethi si ajo e Dibrës, që ka dy ose tre prokurorë në dispozicion.

Shtoi kësaj edhe faktin se ata janë më të ekspozuar nga trysnia politike, dhe zor se do të kenë kurajon të cojnë dikë para gjykatës e të kërkojnë denim.

Vendimi i sotëm është fare i beftë, po të kesh parasysh edhe deklaratat e Donika Prelës, e cila tha se po punohet me ritëm të lartë dhe së shpejti, hetimi do të mbaronte dhe dosja 184 do të shkonte në gjykatë.

Tashmë, djemtë problematikë të dosjes 184, nga zyrtarët vendorë, tek ministrat e deri tek kryeministri mund të rrinë të qetë, sepse prokuroria e rrethit Dibër nuk ka cfarë u bën. Mendoni, kur duheshin edhe shumë muaj për të zbardhur CD-të e përgjimeve nga Prokuroria e Krimeve të Renda që ka shumë punonjës në dispozicion, cmund të bëjnë ata të Dibrës, me 3 vetë.

Hetimi për krimin zgjedhor në Dibër, nisi pak ditë para zgjedhjeve të pjesëshme vendore, nw 2016, pas një kallëzimi që bëri Partia Demokratike.

Materialet e publikuara nga kjo dosje në gazetën më të madhe europiane, Bild, tregojnë presionet qeveritare, ndërhyrjet, manipulimet dhe blerjen e votave.

Kjo shkaktoi një tërmet politik në Tiranë, dhe u pasua nga 10 protesta të forta nga opozita.

Teksa po i afrohemi shtatorit, dhe kur pritet që të rikthehet konflikti politik, që në bazë ka kërkesën e PD për zgjedhje të lira e të ndershme dhe ndëshkim të vjedhësve të votave, kemi një zhvillim që shkon në të kundërt. Nga ndëshkim për autorët e manipulimit, mesa duket kemi amnistim të tyre, pasi heqja dorë e krimeve të renda, dhe kthimi i cështjes në prokurorinë e Dibrës, do të thotë praktikisht mbyllje e dosjes.

Etiketa: dosja 184