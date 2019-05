Dosja 339/1, emrat e 12 të akuzuarve, mes tyre nipat e ish-deputetit

Ju sugjerojme

Zbardhen emrat e 12 të akuzuarve të dosjes 339/1, dosje për të cilën është marrë në pyetje edhe kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako. Mes emrave që kanë përfunduar në gjyq janë edhe dy nipat e ish-deputetit socialist Arben Ndoka si dhe ish-kampioni i mundjes Elis Guri. Ndërkohë, vijojnë hetimet për pjesën 339/1, ku bëhet fjalë për shitblerjen e votave, shpërdorim detyre dhe lejet e ndërtimit.

Ndërsa të pandehurit e tjerë janë: Ramadan Dushaj, Rezart Çaçani, Fatbardh Gostini, Neritan Saraçi, Ardit Haxhagiqi, Gentjan Marku, Fation Marku, Oltion Noka, Luan Boça Gjatë hetimeve të prokurorisë, ka rezultuar se i pandehuri Ramadan Dushaj, kamuflonte veprimtarinë e paligjshme të tregtimit të lëndëve narkotike me aktivitet të grumbullimit dhe shitjes së produkteve bujqësore. Pas disa muajsh hetime, organi i akuzës ka bërë gati kërkesën për gjykim, e cila në ditët në vazhdim do të mbërrijë te Krimet e Rënda ku do të hidhet shorti për trupin gjykues.

12 të pandehurit akuzohen për “Kryerjen e veprave penale në kuadër të grupit kriminal, prodhim dhe shitja e lëndëve narkotike në bashkëpunim dhe krijim të grupit kriminal”. Ndërkohë, Prokuroria për Krime të Rënda vazhdon hetimet për 339/1, ku pak kohë më parë është marrë në pyetje edhe Kryetari i Bashkisë Durrës, Vangjush Dako, sëbashku me zyrtarë të tjerë që kanë bërë fushatën në qytetin bregdetar.

Kryebashkiaku i Durrësit është pyetur në cilësinë e personit që ka dijeni, ndërsa nuk kanë dalë detaje nga dëshmia e tij. Burimet kanë konfirmuar se Dako ka mohuar të këtë lidhje me grupin e Avdylajve dhe se është takuar me ta si me çdo zgjedhës tjetër. Por në përgjimet e bëra publike më herët në media, numri që përfundon me 300 e që dyshohet të jetë i Dakos, rezulton se ka shkëmbyer disa mesazhe me Jasin Avdylin, i cili i kërkon informacion në lidhje me një operacion të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë.

Dosja 339/ Grupi i parë që dërgohet në gjyq

Ramadan Dushaj

Rezart Çaçani

Fatbardh Gostini

Neritan Saraçi

Ardit Haxhagiqi

Gentjan Marku

Oltion Noka

Fation Marku

Samuel Ndoka

Vilson Ndoka

Elis Guri

Luan Boça.

Akuzat: “Prodhim dhe shitja të narkotikëve në bashkëpunim “grupi i strukturuar kriminal”. “Kryerjen e veprave penale në kuadër të Grupit të strukturuar kriminal”

