Dr. e Transportit flet për xhamat e zinj, qytetarët tregojnë gjobat

Dje policia e Tiranës njoftoi se 97 drejtues mjetesh u proceduan për shkak të xhamave të errët.

Ndërkohë sot Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor përmes një postimi në ‘Facebook’ jep këshilla se si mund të errësohen xhamat e pasmë të makinave.

“Xhamat e pasëm të autoveturave (sipas figurës dhe rekomandimit UN-ECE) mund të errësohen, materiali xham ose edhe me qese/film, deri 75%, si e drejtë e cdo zotëruesi mjeti! Mjafton që errësimi të jetë kryer profesionalisht nga prodhuesi ose një servis i liçensuar, me materiale të çertifikuara të tregut dhe me faturën përkatëse! Gjithashtu për xhamat e pasëm lejohen grilat origjinale të mjetit! Errësimi ul rrezikun kancerogjen nga rrezet UV/IR, ul konsumin dhe ndotjen”!

Një gjë e tillë ka sjellë reagime nga qytetarët të cilët kanë treguar se janë gjobitur pasi këto rregulla nuk njihen nga komisioni i gjobave.

“Në fuqi ekziston vkm e 2005 e cila i penalizon të gjithë. Komunikimet tuaja Policia rrugore dhe sidomos komisioni i gjobave nuk i njeh aspak, kjo e vërtetuar nga praktika ime personale.” Shkruan një qytetar.

Në reagimin e saj DPSHTRR thotë se është gati të asistojë edhe me jurist për ta ndjekur para gjykatës:

“Nëse instalimi është kryer me faturë të rregullt, nga servis i licensuar, me material të ligjshëm, gjoba çohet në Gjykatën Administrative dhe rrëzohet. Në ditët në vijim do kemi modul online të deklarimit dhe risi në modalitete. DPSHTRR është e gatshme të asistojë edhe me jurist në ndjekjen e së drejtës suaj para gjykatës.”

Një tjetër shkruan: “Na plaset shpirtin sa e mora nga jasht shteti edhe i hoqa qeskat qe kishte para 1 jave. Tani i bije ti vendos prap me kosto extra. Se do mbledh dikush ndonje lek me ndonje dyqan qe hapet edhe merret me matjet e erresires ne xham”.

Në reagimin e saj Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor thotë se do të vijojnë të sqarojnë policinë që të ndajnë shapin nga sheqeri.

Një tjetër qytetar komenton: “Ju keni të drejtë, por hajde mbushi mendjen policëve në rrugë”.

“Me formatin e ri të lejes së qarkullimit, më e vogël e pa vula SGS-je, dhe në upgrade e DPSHTRR do jetë rubrikë më vete edhe policia do e ketë në sistem”, përgjigjet DPSHTRR





