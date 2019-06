Drejt humnerës?! A ka shpëtim?

Ju sugjerojme

Kriza politike është nxehur ndjeshëm si temperaturat e mesit të këtij qershori. Palët nuk tërhiqen nga qëndrimet e tyre, ndërsa ndërkombëtarët akoma duket se po bëjnë sehir. Çfarë rezervojnë ditët në vazhdim? Flasin për MAPO Aleksandër Çipa, Ervis Iljazaj dhe Arben Çejku

Nga Blerina Gjoka

Kriza politike në Shqipëri ka hyrë në një spirale të re ditët e fundit, kur presidenti i Republikës, Ilir Meta, vendosi të anulojë datën 30 qershor si datë për zgjedhjet vendore të këtij viti. Një vendim ky që u argumentua prej tij si një mundësi për palët në konflikt që të gjejnë gjuhën e dialogut.

Por në vend të një hapi drejt dialogut, mazhoranca e drejtuar nga kryeministri Edi Rama, e cila iu është drejtuar këtyre zgjedhjeve e vetme pa opozitën, e përktheu këtë vendim të Presidentit si një sulm ndaj saj.

KQZ-ja, institucioni që do të duhej të zbatonte dekretin e presidentit për anulimin e zgjedhjeve e hodhi poshtë atë. Shumica e anëtarëve ku bën pjesë dhe nënkryetari i KQZ-së, Denar Biba, janë përfaqësues të zgjedhur si propozime të mazhorancës në pushtet.

Në një situatë ku mungon Gjykata Kushtetuese, që shihet nga ekspertët si i vetmi organ ligjor që mund të interpretojë vendimin e presidentit, mazhoranca i dha një mesazh “force” kreut të shtetit duke miratuar një rezolutë ku vendimi i tij për anulimin e zgjedhjeve cilësohej i pavlefshëm. Rezoluta u miratua me 100 vota, kur vetëm 94 vota do të duheshin për të shkarkuar nga detyra vetë presidentin, një nismë që u firmos nga disa deputetë, por nuk u zyrtarizua në Kuvend.

Vendimi i presidentit për të krijuar një mundësi dialogu duket se vetëm sa e ka përkeqësuar krizën.

Palët vijojnë të qëndrojnë në llogoret e tyre. Kryeministri Edi Rama e quan një akt në shkelje të Kushtetutës anulimin e 30 Qershorit si datë të zgjedhjeve vendore duke u shprehur i vendosur se zgjedhjet do të mbahen në datën e caktuar.

Ndërsa kreu i opozitës Lulzim Basha thotë se kryeministri po konsumon një grusht shteti dhe se 30 Qershori nuk ekziston më si datë nga pikëpamja kushtetuese. Për të treguar vendosmërinë e saj në rrugën e protestave opozita ka lajmëruar një protestë të re më 21 qershor pas realizimit të të paktën 8 protestave të mëdha kombëtare.

Kriza politike nuk po konsumohet vetëm nga dy kampet politike. Ajo po “ushqehet” edhe me ngjarje të tjera dhe përfshirjen e institucioneve të tjera të pavarura. Para dy ditësh prokuroria mori si të pandehur kryetarin e opozitës Lulzim Basha lidhur me një hetim të nisur kohë më parë mbi fondet e lobimit të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Basha i cilësoi absurde akuzat dhe bëri përgjegjës direkt kryeministrin Rama që sipas tij “ka menduar se do të më trembë mua apo do të stepë opozitën, por do ta kuptojë shpejt se unë as nuk trembem dhe as nuk tërhiqem”.

Një tjetër skandal përfshiu mazhorancën këto ditë kur gazeta më e madhe gjermane Bild publikoi regjistrime të prokurorisë së krimeve të rënda në Shqipëri për përfshirjen e krimit në shitblerjen e zgjedhjeve të fundit lokale.

Me këto përgjime opozita forcoi më fort kauzën e saj të protestës për garantimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme ndërsa mazhoranca nuk u shfaq e shqetësuar.

Zhvillimet ditë pas dite duket se po çojnë krizën politike drejt një kulmi të ri. Ndërkombëtarët nuk kanë ndërmarrë akoma hapa konkretë për të ndërhyrë, megjithëse një vendim i Këshillit të Bashkimit Europian për çeljen e negociatave do të jetë mesazhi më i fortë për të. Sipas të gjitha gjasave negociatat nuk do të hapen në qershor siç priste me padurim mazhoranca qeverisëse. Gjermania, një vend me shumë ndikim në BE, e ka bërë të qartë votën e saj kundër. Pikërisht nga Gjermania shpresohet të vijë dhe një zgjidhje për krizën për të mos e lënë vendin të shkojë në një përplasje më të madhe në 30 qershor.

Për krizën, skenarët e mundshëm të thellimit apo zgjidhjes së saj, flasin për MAPO analistët Ervis Iljazaj, Arben Çejku dhe Aleksandër Çipa.

Ervis Iljazaj: E vetmja zgjidhje, një qeveri kombëtare që garanton zgjedhjet

Më datë 30 qershor do të ketë ose një zgjidhje, ose një krizë totale. Kështu mendon analisti Ervis Iljazaj, drejtor i gazetës “Liberale”, sipas të cilit ndërhyrja ndërkombëtare për krizën, përkatësisht ajo gjermane, nuk do të vonojë. Iljazaj beson se e vetmja zgjidhje do të ishte një qeveri tranzitore, ose qeveri me pakt kombëtar, e cila do të duhet të ketë në fokus në radhë të parë garantimin e kushteve neutrale për zgjedhje të lira dhe të ndershme.

A ka arritur kriza kulmin e saj dhe tani do të kemi një zgjidhje, apo mund të shkojë më keq duke iu afruar 30 qershorit. Cilët janë skenarët që na presin në ditët në vijim?

Shqipëria gjendet në një krizë të plotë politiko-kushtetuese. Pa Gjykatë Kushtetuese, pa Gjykatë të Lartë, me një Kryeprokuror që nga i përkohshëm po kthehet në të përhershëm, me një Parlament me 122 deputetë nga 140 që parashikon Kushtetuta, dhe me opozitën që përfaqëson pothuajse gjysmën e shqiptarëve jashtë tij, praktikisht nuk ekziston rendi kushtetues, sepse nuk ekzistojnë gjykatat për ta mbrojtur atë. Për këtë arsye nuk jemi në një moment ku fjalën e fundit e thotë arbitri për të gjitha konfliktet politike, por forca e palëve. Sigurisht që, kur çdo gjë është në duar të forcës dhe jo të institucioneve, kjo krizë edhe mund të thellohet më tej, varet nga sjellja që do të kenë aktorët dhe faktorët politikë dhe institucionalë. Afrimi i datës 30 qershor do të shënojë ose një zgjidhje, ose një krizë totale që do të dëmtojë shumë të ardhmen e Shqipërisë. Ekziston rreziku që kjo krizë politiko-kushtetuese, nëse nuk zgjidhet, të kthehet në një krizë shoqërore, e cila pastaj është e vështirë të parashikohet se në çfarë niveli mund të shkojë. Në këtë situatë ku ndodhemi është vështirë të parashikosh se çfarë do ndodhë në ditët në vijim. Megjithatë, duke parë qëndrimet e palëve deri më tani, ekstremisht të kundërta, gjasat janë që konflikti të thellohet.

A mund të shpresojmë për një zgjidhje? Cila palë duhet të tërhiqet, të bëjë një hap pas?

Unë shpresoj shumë të kemi një zgjidhje në interes të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Çështja është se çfarë zgjidhjeje? Nëse palët bien dakord thjesht sa për të kaluar momentin, atëherë kjo nuk i shërben Shqipërisë. Nëse do të kemi një marrëveshje politike, apo një qeveri tranzitore, siç pretendon opozita, ajo duhet të ketë prioritet zgjidhjen njëherë e përgjithmonë të problemeve që kanë shoqëruar politikën shqiptare për 30 vite me radhë. Unë gjykoj se e vetmja zgjidhje në interes të Shqipërisë është qeveria tranzitore, ose qeveri me pakt kombëtar, e cila do të duhet të ketë në fokus në radhë të parë garantimin e kushteve neutrale për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Është absurde të mendosh që Shqipëria nuk arrin dot ende pas 30 vitesh të zhvillojë zgjedhje që garantojnë garën në kushte të barabarta dhe zgjedhje të pakontestueshme. Ka ardhur koha t’i japim fund njëherë e përgjithmonë çështjes së votës së lirë, dhe kjo mund të garantohet vetëm nëpërmjet një qeverie neutrale, e cila do të duhet të kthehet në një normë kushtetuese, ku tre apo katër muaj përpara zgjedhjeve qeveria të jetë neutrale. Këtë gjë e aplikojnë dhe vende të tjera. Unë gjykoj që mazhoranca dhe kryeministri e ka për detyrë t’i japë një zgjidhje shqiptarëve. Është e vërtetë që djegia e mandateve është një akt i paprecedent. Por, gjithashtu nuk ka asnjë precedent ku një qeveri të mos jetë larguar kur një ministër i Brendshëm akuzohet për grup të strukturuar kriminal, ku po përsëri një ish-ministër i Brendshëm ka një vëlla të akuzuar për trafik droge, ose ku i jepen tendera 40 milionë euro një firme me asnjë dokument, apo edhe më keq akoma, ku kryetari i bashkisë të dytë më të madhe të Shqipërisë flet me njerëz të botës së krimit dhe e quan një gjë normale. Me këto skandale asnjë qeveri në botë nuk do të vazhdonte të qëndronte në detyrë. Në këto raste, ose ikën qeveria ose opozita, siç ndodhi në rastin e Shqipërisë. Ne të gjithë e pranojmë se në Shqipëri blihen votat. Madje edhe vetë Kryeministri e ka pranuar këtë, dhe me një qetësi olimpike vazhdon detyrën dhe u thotë shqiptarëve se është i paaftë t’u garantojë votën atyre. Nëse është kështu, atëherë le të largohet dhe t’i hapë rrugën një qeverie neutrale që mund ta bëjë këtë. Vota e lirë është a-ja dhe zh-ja e një demokracie.

A besoni se ka një plan gjerman që t’i ulë palët në bisedime?

Herët apo vonë ndërkombëtarët do të ndërhyjnë për të zgjidhur krizën, sepse duam apo s’duam ne, politika shqiptare tashmë është tripolare. Ndërkombëtarët në Shqipëri mund të kritikohen, mund të gjykohen, por s’mund të përjashtohen. Shqipëria e ka çeduar sovranitetin e saj në favor të organizatave euroatlantike, dhe në këtë mënyrë fjala e tyre në Shqipëri do të dëgjohet. Kam përshtypjen se deri më sot, ndërkombëtarët nuk kanë ndërhyrë jo për faktin se kanë vendosur që kjo është një krizë që duhet t’i japim vetë zgjidhje, por për faktin se aleatët tradicionalë të Shqipërisë siç janë BE, në veçanti Gjermania dhe SHBA nuk kanë qëndrime të njëjta për krizën shqiptare. Raportet e Gjermanisë dhe SHBA-së dihet që nuk janë në ditët e tyre më të mira, madje shpeshherë janë në konflikt. Në këtë kuptim, këto raporte ndikojnë edhe në qëndrimet e tyre në Ballkan në përgjithësi, por edhe në Shqipëri. Megjithatë, besoj se Gjermania në muajt e fundit ka marrë një rol më të rëndësishëm për sa i përket Ballkanit, dhe gjykoj se edhe për Shqipërinë do jetë një faktor përcaktues, dhe në ditët në vijim do të përpiqet të ulë palët në bisedime.

Si e vlerësoni përplasjen mes Presidentit të Republikës dhe mazhorancës dhe a do të ketë zgjedhje në 30 qershor pas anulimit të tyre nga Meta?

Në radhë të parë, duhet theksuar se në këto kushte që jemi, Presidenti i Republikës ka ngelur i vetmi institucion që mund të ushtrojë një lloj kontrolli për aq sa i lejon Kushtetuta ndaj qeverisë dhe mazhorancës. Gjykoj se, indiferenca e Presidentit ndaj një situate të tillë krize do të ishte e pafalshme. Presidenti i Republikës e ka për detyrë të bëjë përpjekje për t’u dhënë zgjidhje krizave politike, sepse në republikat parlamentare roli i tij merr një rëndësi të veçantë kur situata politiko-institucionale është në krizë. Në këtë kuptim, anulimi i datës së zgjedhjeve duhet parë si një hapësirë dhe një mundësi për t’i ofruar palët në bisedime dhe për t’i dhënë zgjidhje krizës. Askush nuk iu ka hequr shqiptarëve të drejtën për të votuar, sepse sigurisht që Presidenti do të nxjerrë një datë tjetër. Zhdekretimi i datës së zgjedhjeve është një përpjekje që Presidenti i Republikës po bën për të normalizuar situatën politike në vend. Për sa i përket faktit nëse ky veprim i Presidentit është kushtetues ose jo, është një debat që mund ta bëjmë sa të duam por, duke qenë se Gjykata Kushtetuese nuk ekziston, nuk do të dalim asnjëherë në një përfundim. Sepse, vendi është në një moment ‘ekstra kushtetues’ për shkak të mungesës së Gjykatës Kushtetuese. Prandaj debati duhet të fokusohet nëse është i duhur ose jo ky zhdekretim? Unë gjykoj se është, për faktin se Presidenti i Republikës nuk mund të qëndronte indiferent ndaj një krize të tillë, dhe kjo është një mundësi për ta zgjidhur atë. Nëse do të zhvillohen zgjedhjet ose jo në 30 qershor është vështirë ta parashikosh. Por, legjitimiteti i tyre do të jetë i dyshimtë, jo vetëm për faktin se rreth 30 bashki janë me një kandidat të vetëm, por edhe sepse nuk ekziston më data 30 pasi Presidenti e ka zhdekretuar atë dhe është në konsultime për të nxjerrë një datë tjetër. Unë nuk e di nëse mazhoranca do vazhdojë t’i zhvillojë zgjedhjet e 30 qershorit ose jo. Por, jam i sigurt se mandati i kësaj qeverie nuk do të vazhdojë deri në 2021.

Shqipëria nuk duket se do të marrë çeljen e negociatave në qershor. Sa do të ndikojë kjo në krizën politike dhe a tregon kjo se ndërkombëtarët janë duke ndërlidhur integrimin me situatën politike aktuale?

Hapja ose jo e negociatave është shpresa dhe njëkohësisht frika më e madhe e qeverisë Rama. Vendimi i Këshillit Europian do të ketë dhe një ndikim të madh në politikën e brendshme shqiptare. Megjithatë, gjasat janë të pakta për hapjen në qershor, dhe ky do të jetë dështimi i radhës i qeverisë Rama. Sepse, unë mendoj se suksesi ose dështimi për negociatat është vetëm i qeverisë. Politika aktuale e Shqipërisë sigurisht që ka një ndikim në hapjen e negociatave, por jo përcaktues. Përcaktues do të jetë gjykimi që vendet anëtare do të kenë mbi punën e qeverisë.

Në mënyrë të tërthortë edhe prokuroria po ndërhyn në krizë, fillimisht kur u tha se prej saj kanë rrjedhur përgjimet te gazeta Bild dhe më pas duke marrë si të pandehur kreun e opozitës. A po tregon kjo se institucionet po bëhen palë dhe kriza, si në rastin e KQZ-së, tregon se nuk ekzistojnë pushtete të pavarura?

Prokuroria shqiptare mund dhe duhet t’ua kishte evituar këtë krizë shqiptarëve. Nëse ajo do ta bënte punën e saj siç duhet, Shqipëria nuk do të ishte në krizë sot. Prandaj është dhe një nga shkaktaret e saj. Nuk është e mundur që për çështjen më të ndjeshme të shqiptarëve, siç është ajo e shitblerjes së votave, prokuroria nuk ka as edhe një hetim të vetëm, ku indiciet për to janë të shumta. Hetimi për shitblerjen e votave duhet të ishte një prioritet kombëtar. Nëse prokuroria do ta bënte këtë, atëherë do të qetësonte dhe opinionin publik, dhe opozitën. Duke anashkaluar këtë çështje dhe duke mos bërë asnjë përpjekje për të hetuar pretendimet e opozitës, vetëm sa e ka thelluar krizën politike. Çështja e shitblerjes së votave zgjidhet vetëm me dy mënyra. Ose nëpërmjet drejtësisë, që me të gjitha gjasat nuk e bën dot këtë punë, ose nëpërmjet zgjidhjes politike. Mënyrë tjetër unë nuk di. Për sa i përket hetimit të Lulzim Bashës, është e qartë se është një hetim selektiv. Financimi i partive është një problem shumë i madh i politikës shqiptare dhe duhet bërë. Por, për të gjitha partitë, aq më tepër të partisë në qeveri, ku dihet që mundësitë për klientelizëm janë më të mëdha. Duket qartë se është një hetim i orkestruar. KQZ-ja në gjykimin tim nuk mund të marrë atributet e Gjykatës Kushtetuese dhe të gjykojë nëse një dekret presidencial është apo jo kushtetues, por thjesht duhet ta zbatojë atë. Është njësoj sikur policia mos të zbatojë një urdhër-arresti të prokurorisë, por ta gjykojë nëse është i drejtë apo jo.

Aleksandër Çipa: Duhet të shpërndahet ky parlament monstër

Protagonistët e krizës janë njëkohësisht dhe fajtorët e krijimit të saj. Janë politikanët në krye të mazhorancës dhe opozitës apo në krye të institucioneve të larta që e mbajnë peng vendin dhe dalin kundër sistemit. Analisti Aleksandër Çipa e shikon krizën politike aktuale si një krizë të liderëve të tranzicionit shqiptar. Sipas tij, zgjidhja do të vijë e vonuar dhe do të shoqërohet me disa dorëheqje të rëndësishme.

A ka arritur kriza kulmin e saj dhe tani do të kemi një zgjidhje, apo mund të shkojë më keq duke iu afruar 30 qershorit. Cilët janë skenarët që na presin në ditët në vijim?

Po, kriza e ardhur nga lidershipi dhe e agravuar po prej tyre deri në këtë pikë kulmore ka ngritur alarme të shumta. Kjo është një krizë që ka për protagonistë jo më shumë së katër politikanë të fuqishëm të shumicës së kohës së tranzicionit, të cilët si kapacitet të fundit po përdorin edhe të gjitha mundësitë e zotërimit, ndikimit apo goditjes së institucioneve kushtetuese. Kjo krizë erdhi prej tyre dhe po përshkallëzohet prej tyre sepse nuk mund ta pranojnë në asnjë moment se mund t’i nënshtrohen sistemit. Ata kanë qenë dhe janë deri në këtë moment kapës dhe kontrollues të sistemit. Do të kemi zgjidhje të vonuar dhe zgjedhje të shtyra.

Mendoj se do të kemi jo vetëm një dorëheqje, por së paku tri të tilla, mes të cilave shoh dy shumë të rëndësishme. Jemi realisht para domosdoshmërisë së shpërndarjes së këtij Parlamenti monstër dhe kalimit njëherësh edhe në zgjedhje të parakohshme të përgjithshme, edhe administrative.

A mund të shpresojmë për një zgjidhje? Cila palë duhet të tërhiqet, të bëjë një hap pas?

Po, unë besoj se do kemi zgjidhje të zvarritur, me shumë pengesa, ashtu siç ka ditur të realizojë kasta politike e vjetruar dhe e konsumuar e kësaj kohe që po i mbetet si damkë emri: Tranzicion.

Tërheqja nga kushtet e panegociueshme do t’u imponohet të dyja palëve të udhëheqësve për shkak të kostove të paparashikuara që ka tashmë kriza e ardhur prej tyre.

Tërheqja tashmë si detyrim i nevojitet edhe kryeministrit, edhe PS-së, por pa përfshirë kompromisin për vijimin e status quo-së së një elite që kontrollon sistemin, republikën dhe të ketë kohë shtesë në shpërfilljen e ligjit dhe të Kushtetutës.

Katër aktorët kryesore të politikës dhe vendimmarrjes politike nevojitet të investohen për shërbim ndaj fatit të rrezikuar të shtetit institucional dhe jo për fatin ekzistencial të tyre në krye të formacioneve partiake që tashmë janë mbarsur me egërsi dhe patologji formacionesh parapolitike.

A besoni se ka një plan gjerman që t’i ulë palët në bisedime?

Nuk mendoj se ka një plan konkret ndërhyrës deri në çastin që po shkruhej nga gjermanët. Por ka një shqetësim dhe interesim në rritje nga faktorët diplomatikë dhe ata kancelerikë për këtë situatë sa absurde aq edhe alarmuese në të cilën është zhytur djallëzisht elita jonë e lartë politike. Madje mendoj se Gjermania zyrtare do ta shtojë vëmendjen bashkë me Brukselin sepse mediat ndërkombëtare tashme po intensifikojnë raportimet dhe analizat për këtë situatë atipike shqiptare dhe për rolin negativ të politikanëve të vjetër dhe atyre në detyrë si dhe krerëve të lartë që kanë shembur të gjitha shtyllat principiale të funksionimit të demokracisë.

Në dijeninë time një rol më aktiv dhe më veprues do të kemi gjatë 10-ditëshit të ardhshëm nga përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe diplomacia e Brukselit.

Si e vlerësoni përplasjen mes Presidentit të Republikës dhe mazhorancës dhe a do të ketë zgjedhje në 30 qershor pas anulimit të tyre nga Meta?

Kjo është përplasje e paralajmëruar. Presidenti ka vijuar gjatë dhe me besnikëri, konsistencën refuzuese dhe oponencën politike ndaj shumicës socialiste që kryeson kryeministri Rama. Marrëdhëniet mes këtyre të dyve janë tipikisht inatçore dhe refuzuese. Presidenti nuk ka, në gati dy vjetët e të qenit në këtë mandat, një akt dakordësie me shumicën parlamentare të vendit dhe po përballet tashmë me krizën e besimit si autoritet mbi palët. Zgjedhjet e 30 qershorit nuk kanë asgjë të përbashkët me zgjedhje. Janë thjesht një akt anormal votimi i njëanshëm që nuk ka dhe s’ka si të ketë në këto kushte produkt zgjedhor.

Shqipëria nuk duket se do të marrë çeljen e negociatave në qershor. Sa do të ndikojë kjo në krizën politike dhe a tregon kjo se ndërkombëtarët janë duke ndërlidhur integrimin me situatën politike aktuale?

Fatkeqësisht do të duhej të shërbente si një akt që impononte reagime dhe lëvizje reflektuese, por në kushtet dhe pikun e një krize politike si kjo, ky refuzim i negociatave do të përdoret thjesht si një arsye më shumë antagonizmi politik mes dy kaheve.

Nuk mendoj se e ndërlidhin me situatën aktuale, por me papërgjegjshmërinë fatale të klasës sonë politike e cila po sillet, po vepron dhe mbart një mendësi parapolitike dhe parashoqërore.

Në mënyrë të tërthortë edhe prokuroria po ndërhyn në krizë, fillimisht kur u tha se prej saj kanë rrjedhur përgjimet te gazeta Bild dhe më pas duke marrë si të pandehur kreun e opozitës. A po tregon kjo se institucionet po bëhen palë dhe kriza, si në rastin e KQZ-së, tregon se nuk ekzistojnë pushtete të pavarura?

Organi i prokurorisë aktuale në vend është një institucion i rrënuar dhe i shkatërruar, i përdorur dhe i paragjykuar, njëjtë si policia apo ushtria në kohët e mbrapshta të tranzicionit. Madje në këtë kontekst mendoj se diabolia dhe tinzarllëku i politikanëve për të rikthyer dëshmi e prova të politizimit të institucioneve dhe shtetit, janë atentati më i madh që i bëhet Shqipërisë së lodhur nga vonesa e tyre e pamëshirshme për të qenë anëtare e BE-së. Kjo ligësi dhe vepër antikombëtare e tyre do të duhej të meritonte, jo vetëm ndëshkimin e historisë, por së pari dhe mbi të gjitha, atë prej drejtësisë.

Prokuroria aktualisht është thjesht një segment i mbetur institucional.

KQZ është institucioni tjetër që e ka zhvleftësuar marrëdhënia e palëve politike dhe kriza mes institucioneve politike në lidhje me datën e 30 qershorit. Ndërkohë që me hapa rrënues po ecet drejt goditjes dhe përdorimit të Policisë së shtetit. Vrasja dhe rrënimi i këtyre institucioneve themelore të shtetit, është procesi i rishembjes në një forme tjetër të tij, ndryshe nga viti i zi 1997.

Pushtetet e pavarura tashmë janë thjesht vetëm një perceptim dhe jofunksionale. Kjo është meritë dhe vepër e jo më shumë se 6 personave me pushtete dhe fuqi në majat e politikës dhe të qeverisjes në këtë republikë rrëmuje.

Arben Çejku: Ankthi i Ramës është shpërndarja e Parlamentit nga Meta

Arben Çejku, drejtor i Qendrës Shqiptare për Qeverisje të Mirë, thotë në një intervistë për gazetën MAPO se ende nuk është shkuar në mesin e krizës së vërtetë. Sipas tij, kjo krizë do të agravohet akoma më shumë. Sipas tij, vendit i duhet një zgjidhje e shpejtë, paqësore dhe pa shumë kosto.

A ka arritur kriza kulmin e saj dhe tani do të kemi një zgjidhje, apo mund të shkojë më keq duke iu afruar 30 qershorit. Cilët janë skenarët që na presin në ditët në vijim?

Nëse konsiderojmë si njësi matëse kohën, atëherë muajt qe kemi lënë pas janë më shumë se ata që kemi para deri në zgjidhjen e kësaj krize. Por, nëse konsiderojmë si njësi matjeje zgjidhjet që janë ofruar deri tani, mendoj se ende nuk kemi shkuar në mesin e krizës së vërtetë, e cila duket se do të agravohet më tepër. Të gjithë dëshirojmë një zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë për problematikat që i ngushtojnë lakun përditshmërisë së politikës, institucioneve dhe vetë popullit shqiptar. Për fat të keq, konceptet feudaliste që disa drejtues kanë mbi institucionet e shtetit, kanë goditur rëndë demokracinë institucionale dhe atë të përfaqësimit.

Për sa u përket skenarëve për ditët në vijim, unë parapëlqej të ndalem dhe potencoj nevojën e një skenari paqësor për daljen nga kriza nëpërmjet dialogut gjithëpërfshirës, duke vënë në qendër të tij interesat e qytetarit dhe të ardhmen e vendit. Sido që të ndodhë, ky do jetë skenari që kërkojnë sot shqiptarët dhe miqtë e Shqipërisë.

A mund të shpresojmë për një zgjidhje? Cila palë duhet të tërhiqet, të bëjë një hap pas?

Për të patur një zgjidhje, gjithmonë ka modele dhe, me rëndësi është t’u referohemi modeleve pozitive, kur palët në dialog, nuk vendosin kushte, por vendosin parime! Ne, natyrisht që duhet të shpresojmë se patjetër do të ketë një zgjidhje. Por, në këndvështrimin tim, kjo zgjidhje duhet të jetë sa më e shpejtë dhe me sa më pak kosto. E gjithë kjo periudhë, në tërësinë e saj, nuk ka ndihmuar aspak në promovimin e një imazhi pozitiv për vendin.

Deri më tani, për fat të keq duket se asnjëra palë nuk ka bërë një hap pas. Unë nuk mund të them se cila palë duhet të tërhiqet më shumë dhe cila më pak, por gjithsesi, hapin e parë duhet ta bëjë mazhoranca. Dekreti i Presidentit Meta dhe thirrjet e faktorit të jashtëm për të gjetur një zgjidhje, mund të shërbenin si pikënisje dhe inkurajim drejt pajtimit dhe shmangies së konfrontimit të mëtejshëm.

A besoni se ka një plan gjerman që t’i ulë palët në bisedime?

Nuk mund të spekuloj dhe të them se ka një plan gjerman për të ulur palët në dialog. Por mund të them me siguri se ka një shqetësim të madh të Gjermanisë për atë që po ndodh në Shqipëri. Çdo ditë që vonohemi në luftën tonë të brendshme dhe betejat politike, vende mike si Gjermania, do të zhgënjehen akoma më shumë dhe, sigurisht do na japin nota ngelëse në çështjet e integrimit.

Si e vlerësoni përplasjen mes Presidentit të Republikës dhe mazhorancës dhe a do të ketë zgjedhje në 30 qershor pas anulimit të tyre nga Meta?

Në kohën kur pritej një tejkalim i situatës, në zinxhirin e krizës u shtua edhe një hallkë. Stabiliteti i Shqipërisë tashmë luhatet brenda trekëndëshit të ri mazhorancë – opozitë – president. Përplasja më e fundit mes mazhorancës dhe Presidentit duket të jetë e lidhur me shumë faktorë, përtej atyre që deputetët dhe vetë Kryeministri paraqitën në rezolutë dhe debatin e tyre në Parlament. Vetë ankthi që ka zoti Rama, se mos në një nga këto ditë, Presidenti Meta thërret median për të nënshkruar para saj dekretin për shpërndarjen e Parlamentit, është një faktor politik dhe emocional që mban tensionin pezull.

Zgjedhje normale më 30 qershor nuk do të ketë. Nëse ato do të bëhen në një formë që nuk e kemi parë që prej viteve ‘90, pra, shkuarjen në votime të një partie të vetme, këto nuk besoj se quhen zgjedhje. Shkuarja i vetëm në zgjedhje duket se e ka shqetësuar dhe nervozuar vetë zotin Rama, i cili e di mjaft mirë që pas datës 30 qershor, ai do të drejtojë një makinë në mjegull. Ai e shprehu këtë pak a shumë edhe gjatë shpalosjes së enumeracionit të kritikave kundër opozitës e sidomos kundër ish-partnerit në qeveri, Ilir Meta.

Shqipëria nuk duket se do të marrë çeljen e negociatave në qershor. Sa do të ndikojë kjo në krizën politike dhe a tregon kjo se ndërkombëtarët janë duke ndërlidhur integrimin me situatën politike aktuale?

Në fakt, edhe pa këtë krizë që nisi në shkurt, Shqipëria pak ose aspak gjë kishte për t’i ofruar Brukselit në drejtim të kritereve të kërkuara. Kriza e tanishme duket se po shërben si justifikim për dështimet e kësaj qeverie, të cilës vitin e kaluar i dhanë një vit kohë shtesë për të bërë detyrat. Jo vetëm që nuk u bënë hapa para, por përkundrazi pati përkeqësime, qoftë në drejtim të luftës kundër korrupsionit, krimit, përmirësimit të lirisë së medias etj. Për më keq akoma, diplomacia kryeministrore, u përfshi në një mënyrë ose tjetër në promovimin e ideve dhe projekteve destabilizuese për rajonin, siç u duk nga qëndrimet e kundërta të ish-ministrit Bushati dhe shefit të tij, Rama. Ky ishte një vit në të cilin fjeti gjumë drejtësia shqiptare, qoftë në formë (mungesa funksionimi fizik si p.sh. Gjykata Kushtetuese), qoftë në përmbajtje (mungesë hetimesh dhe vendimesh për vepra të rënda kriminale dhe të tjera me ndikim në jetën publike).

Në mënyrë të tërthortë edhe prokuroria po ndërhyn në krizë, fillimisht kur u tha se prej saj kanë rrjedhur përgjimet te gazeta Bild dhe më pas duke marrë si të pandehur kreun e opozitës. A po tregon kjo se institucionet po bëhen palë dhe kriza, si në rastin e KQZ-së, tregon se nuk ekzistojnë pushtete të pavarura?

Kjo pyetje, mund të shërbejë edhe si përgjigje, mjafton t’i hiqet pikëpyetja ne fund.

