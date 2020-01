Drejt zbardhjes vrasja e Jak Prengës, Policia: Gjetëm prova të reja në Shkodër

Ju sugjerojme

Përmes një deklarate për mediat, Policia e Shtetit ka dhënë sot informacion lidhur me operacionet që po zhvillohen në Shkodër nga RENEA për arrestimin e urdhëruesve të vrasjes së 49-vjeçarit Jan (Jak) Prenga.

Edhe pse nuk ka ende të arrestuar nga këto operacione, policia thotë se ka siguruar prova të vlefshme, që do të shërbejnë për zbardhjen dhe dokumentin e plotë të ngjarjes.









Njoftimi i Policisë

Në vijim të operacionit “Resorti”, Sektori për Krimet e Rënda në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale në Policinë e Shtetit, Forcat Speciale Renea dhe DVP Shkodër, ka vijuar kontrolle të pandërprera, me qëllim sigurimin e provave për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes mbi rrëmbimin e shtetasit J. P., të ndodhur në rrugën “London”, Kamzë, si dhe kapjen e autorëve të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje me pasojë humbjen e jetës së shtetasit J. P.

Në këtë kuadër, në qytetin e Shkodrës dhe rrethinat e saj, mëngjesin sotëm janë ushtruar kontrolle në banesa, biznese, magazina e objekte të braktisura dhe si rezultat i kontrollit janë siguruar prova të vlefshme që shërbejnë për zbardhjen dhe dokumentin e plotë të ngjarjes.

Sektori për Krimet e Rënda në DVP Tiranë, në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës, vijon veprimet për sigurimin e çdo prove të vlefshme që i shërben ngjarjes, si dhe për kapjen e personave të tjerë që janë të implikuar në këtë ngjarje.