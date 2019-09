Drejtësia e re: Në garë me kohën, synohen numra, në rrezik cilësia

Ju sugjerojme

Institucionet e drejtësisë së re po përshpejtojnë procedurat për ngritjen e SPAK, BKH, Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë. Vettingu uli gati në maksimum numrin e kandidatëve të përzgjedhur. Rreziku se po “mbyllet një sy” për aftësitë profesionale. Në garë me kohën po synohet që të ngrihet SPAK me vetëm gjashtë prokurorë nga dhjetë që përcaktohet si shifër optimale dhe Gjykata Kushtetuese me gjashtë anëtarë nga nëntë në organikë

Nga Sebi Alla

Nëntë kushtet gjermane që Shqipëria të marrë negociatat, pesë prej të cilave lidhen specifikisht me ngritjen dhe funksionimin e institucioneve të reja të drejtësisë, ka nxitur aktorët në një garë të shpejtë, për të arritur në dy muaj atë që nuk e realizuan dot në dy vite. Në Kushtetutë, por edhe në veprimtarinë procedurale dhe ligjore, KLP, KLGJ dhe KED, si institucione kyçe duhet të vijonin me përzgjedhjen e kandidatëve për ngritjen e SPAK, BKH, Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë. Deri më tani ka pasur disa pengesa që lidhen me ngadalësinë e procesit të vettingut, por edhe për shkak të shkarkimeve përfundimtare nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit, duke e minimizuar numrin e prokurorëve, gjyqtarëve dhe juristëve të cilët kanë shprehur dëshirën për të qenë pjesë e institucioneve të reja të drejtësisë. Veç kësaj pengese serioze, është parë edhe një “përgjumje” e KLP, KLGJ dhe KED në zhvillimin e seancave dëgjimore me kandidatët që kanë kaluar çdo filtër të vettingut. Deri më tani janë dhënë afate të cilat kanë kaluar çdo pritshmëri në ngritjen e të shumëpriturve institucione të reja. Përfaqësuesit politik të mazhorancës premtuan disa muaj më parë se në marsin e këtij viti do të ishte ngritur SPAK dhe Gjykata Kushtetuese. Që të dyja këto institucione mbesin ende larg krijimit të tyre, për më shumë po tentohet që të arrihet një numër minimal, për të krijuar idenë se “institucionet u ngritën”. Në këtë kuadër, ka zëra që shprehen se SPAK, nga dhjetë anëtarë që përcaktohet ligjërisht si “numër optimal”, mund të nisë punë edhe me gjashtë ose shtatë prokurorë. Gjithashtu, kjo formë po synohet të ndiqet edhe në krijimin e Gjykatës Kushtetuese, e cila nga nëntë anëtarë mund të nisë funksionimin me gjashtë të tillë. Rreziku kryesor mbetet se në përpjekje për të ngritur sa më parë institucionet e reja të drejtësisë, qoftë edhe për konjuktura politike, kombëtare apo ndërkombëtare që e kërkojnë, do të humbasë cilësia.

SPAK dhe BKH më afër ngritjes

Ditën e djeshme, në një thirrje publike, KLP (Këshilli i Lartë i Prokurorisë), u ka kërkuar të interesuarve që të aplikojnë për postin e drejtorit të BKH (Byrosë Kombëtare të Hetimit), e cila do të jetë e atashuar në ndihmë dhe funksion të SPAK (Strukturës së Posaçme Anti-Korrupsion). Pavarësisht “emrit të madh”, Byroja Kombëtare e Hetimit do të përbëhet kryesisht nga Oficerë të Policisë Gjyqësore, të cilët më parë duhet të kalojnë disa teste kualifikuese për aftësitë profesionale dhe pastërtinë e figurës. Më pas ata do të përzgjidhen nga një grup pranë SPAK, në momentin që ajo do të krijohet. Në faqen zyrtare të KLP thuhet se pas emërimit të drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme do të fillojë procesi për përzgjedhjen e drejtorit të BKH. Në përbërje BKH do të ketë 60 hetues dhe aplikantët për pozicionin e drejtorit dhe të hetuesit të BKH do t’i nënshtrohen një procesi përzgjedhjes. Kriteret janë të përcaktuara në ligjin për SPAK-un, ku rëndësi i është dhënë aftësisë profesionale, integritetit, si dhe aftësive mendore dhe fizike të aplikantëve. Nga ana tjetër, Prokuroria e Përgjithshme njoftoi dje se më datë 4 tetor plotësohet vakanca që aktualisht ekziston në KLP. Mbledhja do të zhvillohet për të përcaktuar një kandidat i cili pritet të zërë vendin e lënë bosh në KLP, pas shkarkimit nga detyra të anëtarit Gentian Osmani. Ndërsa pritet që në mesin e tetorit KLP të dërgojë në Parlament emrat me tre kandidatët për Prokuror të Përgjithshëm. Janë kualifikuar kryeprokurorja aktuale Arta Marku, Olsian Çela dhe Fatjona Memçaj. Pritet pikëzimi dhe më pas është në dorën e parlamentarëve për të caktuar Prokurorin e Përgjithshëm me afat 7-vjeçar. Që tani parashikohet një garë e fortë jo vetëm nga “kriteret profesionale” por mirëfilltas nga konjuktura politike mes Markut dhe Çelës, ku kryeprokurorja aktuale vijon të gëzojë mbështetjen e mazhorancës, e cila e zgjodhi vetëm me votat e saj në dhjetor të vitit 2017.

Kërkohet numër, po humbet cilësia

Po mbarojnë kandidatët të cilët mundën që ta kalojnë vettingun në të dyja shkallët, në KPK dhe KPA. Për këtë arsye po tentohet që të “mbyllet” një sy në lidhje me aftësitë profesionale të një pjesë të kandidatëve. Kjo ndihet më shumë në listën e përzgjedhur të cilët do të konsiderohen elita e gjyqësorit. Për të qenë pjesë e Gjykatës Kushtetuese kanë aplikuar kandidatë nga shkallët e ulëta të gjyqësorit, por edhe këshilltarë ligjorë, që më parë kanë shërbyer si juristë në Gjykatën Kushtetuese apo Gjykatën e Lartë. Në garë me kohën, që ky institucion të ngrihet sa më parë, ekziston rreziku serioz që të mos i jepet më rëndësi aftësive profesionale. Dy nga anëtarët e shpallur fitues në listën paraprake për në Gjykatën Kushtetuese nuk mundën që të kalonin me pikë optimale provimin në Shkollën e Magjistraturës, megjithatë ata janë në listën e përzgjedhur. Një pjesë e personazheve të “drejtësisë së re”, mund të kenë kaluar me sukses testin e pasurisë dhe pastërtisë së figurës, por shprehin mangësi në aspektin profesional. Për më shumë Gjykata Kushtetuese menjëherë sapo të ngrihet do të duhet që dosjen e parë për shqyrtim të ketë ligjshmërinë e zgjedhjeve të 30 qershorit dhe dekretet e Presidentit të Republikës. Gjithashtu, edhe SPAK konsiderohet institucioni kyç i cili do të hetojë krimin e organizuar dhe korrupsionin e zyrtarëve të lartë në të gjithë nivelet.

