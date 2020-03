Drejtori i Urgjencës me COVID-19, reagon Meta: Të merren masa për të mbrojtur mjekët

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Presidenti Ilir Meta ka reaguar pas lajmeve se drejtori i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Kreu i shtetit, duke i uruar shërbim të shpejtë Bratajt, bën thirrje për marrjen e masave në mbrojtje të mjekëve dhe infermierëve të cilët janë të ekspozuar nga rreziku i prekjes nga koronavirusi, duke qenë në shërbim të të sëmurëve.





Postimi i Metës

Uroj shërim të shpejtë për Drejtorin e Urgjencës Kombëtare, Dr.Skënder Brataj.🙏

I shpreh solidaritet edhe familjes së tij në këto momente të vështira, besimplotë se sërish do t’i bashkohet ekipit të mjekëve në vijën e parë të luftës me pandeminë 🔴#COVID19.

Është tepër e rëndësishme dhe prioritare të forcohen masat mbrojtëse për të gjithë mjekët, infermierët, sanitarët dhe personelin mbështetës, të cilët me përkushtim, profesionalizëm dhe sakrifica të jashtëzakonshme janë të ekspozuar përballë një rreziku të madh, në mbrojtje të shëndetit të çdo qytetari. ❤









Etiketa: Ilir Meta