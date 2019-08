Dua Lipa poston foto me të dashurin, reagon Gigi Hadid dhe vjehrra

Ju sugjerojme

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa ka mbërritur në Kosovë për festivalin “Sunny Hill”. Në këtë udhëtim e ka shoqëruar familja dhe i dashuri i saj, Anwar Hadid.

Gjatë rrugës, Dua zgjodhi të publikojë disa fotografi të momenteve që kaloi në Londër para se të nisej. Ndër to përfshihet edhe një foto me të dashurin, ku nuk ka munguar reagimi i kunatës dhe vjehrrës.



“Cuteness”, i ka komentuar modelja e njohur dhe motra e Anwar, Gigi Hadid. Ndërsa nëna e tij, Yolanda Hadid i ka bërë vetëm një zemër në fotografi.



Ndër të tjera, Dua ka publikuar video të vëllait të saj të vogël Gjin duke luajtur me Anwar, ku duken tepër të afërt dhe miqësorë.

Etiketa: Anwar Hadid