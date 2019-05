Dua Lipa tërheq vëmendjen e të gjithëve në Kanë (Foto)

Ju sugjerojme

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa nuk ka munguar në edicionin e 72-të të Festivalit të Filmit në Kanë. 23-vjeçarja, teksa mbante të veshur një fustan të zi të cilin e kishte kombinuar me aksesorë tejet të veçantë, arriti të tërhiqte vëmendjen e të gjithëve të mërkurën.

Raportohet gjithashtu se Dua mori pjesë edhe në një darkë private të organizuar nga biznesmeni Alejandro Agag për të festuar premierën e filmit “And We Go Green”. Në të, këngëtarja kosovare nuk ka ngurruar të pozojë me aktorin e njohur Orlando Bloom.

Kujtojmë se Dua Lipa i ka ndalur prej disa kohësh koncertet, pasi është duke punuar për projektet e reja muzikore të albumit të saj të dytë.

