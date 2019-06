Dua Lipa tregon sekretin më të vështirë për t’u mbajtur (Foto)

Ju sugjerojme

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa ka bërë me dije se do të jetë imazhi i parfumit të ri të “YSL”. Përmes një postimi në rrjetin social “Instagram”, Dua është shprehur se për të ka qenë tepër e vështirë për t’ia mbajtur të fshehtë fansave.

“Sekreti më i vështirë për t’u mbajtur. Jam shumë krenare dhe e emocionuar që më në fund po ju tregoj se jam imazhi i aromës së re për femra të “YSL”. Faleminderit për punën e mrekullueshme të skuadrës që më bëri të ndihem si në shtëpi, që më lejuan të kem një rol të vogël në përzgjedhjen e aromës përfundimtare dhe që bën ëndrrën time realitet, pasi arrita të punoj me një brand që e dua shumë. Mezi po pres t’ju tregoj fushatën”-ka shkruar Dua.

