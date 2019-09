Duffy i nënshtrohet ndërhyrjes estetike në fytyrë dhe e pranon hapur

Ju sugjerojme

Dafina Zeqiri është komentuar ngahera për ndërhyrjet e saj estetike. E megjithatë, këngëtarja kosovare kurrë nuk është prononcuar në lidhje me to. Së fundmi, Dafina duket se ka vendosur të tregohet e sinqertë me ndjekësit e saj.

Ajo ka postuar në rrjetin social “Instagram” një foto përmes së cilës pohon se i është nënshtruar ndërhyrjes estetike për të mos pasur më rrathë të zinj poshtë syve.

Për hir të së vërtetës, Duffy shfaqet në foto e mrekullueshme, me një fytyrë pothuajse të qelqtë.

