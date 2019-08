Duhet ti kushtoni më shumë kohë dashurisë, horoskopi për sot

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e shtunë 31 gusht 2019. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Në këto ditë keni shumë mendime nëpër kokë, ku kryesorja ka të bëjë me punën dhe të ardhmen ekonomike. Kjo gjë do të bëjë që të lini në plan të dytë dashurinë dhe ndjenjat.

Demi

Të lindurit e kësaj shenje janë ndër më të favorizuarit e yjeve dhe do të vijojnë të jenë për një periudhë të gjatë. Do keni mundësi që të bëni gjëra të mëdha, por vetëm ndihma e yjeve nuk do ju mjaftojë, ndaj duhet të përvishni mëngët. Mos u trembni nga ndryshimet, do të jenë vetëm pozitive.

Binjakët

Kjo e shtunë do të jetë e mbushur me nervozizëm dhe tension. Mund të keni përplasje me dikë, gjë që do të sjellë debate. Me gjasë jeni edhe të lodhur si fizikisht dhe psikologjikisht, ndaj duhet të gjeni mënyrën që të çlodheni disi.

Gaforrja

Po dilni gradualisht nga një periudhë e mbushur me konfuzion. Në shtator do të jetë një periudhë e mirë si për sa i takon jetës profesionale edhe për ndjenjat. Mos kini frikë të kërkoni ndjesë apo ti bëni të ditur një personi që ka vërtetë rëndësi për ju. Fundjava do ju gjejë të relaksuar.

Luani

Kjo ditë do të jetë mjaft e favorshme për biznes, ku do keni mundësi të fitoni me lehtësi. Yjet do të ndihmojnë ata që do të dinë të sillen. Edhe dashuria do të jetë mjaft e favorizuar, si historitë e konsoliduara, edhe ato që nuk kanë shumë kohë që kanë lindur.

Virgjëresha

Ndikimi i yjeve do të jetë mjaft i favorshëm sa i takon projekteve të punës, ku do të keni mundësi që të organizoni diçka të rëndësishme. Kjo gjë do të ndikojë edhe në sferën sentimentale, ku çdo gjë do të ecë më së miri.

Peshorja

Gjatë kësaj fundjave duhet ti kushtoni më shumë kohë dashurisë dhe ndjenjave, pasi do të përjetoni emocione të veçanta, në sajë të ndikimit të Hënës në shenjën tuaj. Sa i takon punës mund të përballeni me disa të papritura.

Akrepi

Kjo fundjavë është perfekte për dashurinë, në sajë të ndikimit të planetëve të Mërkurit, Venusit dhe Marsit. Mjaft e favorshme është edhe situata financiare, ku nuk do ju mungojnë paratë.

Shigjetari

Ju pret një ditë disi nën ritmin e duhur, e mbushur me nervozizëm dhe lodhje. Edhe në dashuri mund të përballeni me pakënaqësi dhe përkeqësim humori. Mundohuni që të jeni të kujdesshëm, sidomos nëse jeni të pavendosur mes dy personave, ose nëse jeni të përfshirë në dy histori paralele.

Bricjapi

Këshillohet që të tregoheni të kujdesshëm ndaj një ribashkimi në dashuri, pasi nuk është e këshillueshme, sidomos nëse dëshira e mirë dhe vullneti nuk ecin bashkë. Bëni mirë të shikoni përpara, pasi nuk do ju mungojnë mundësitë për njohje të reja.

Ujori

Do të lini pas një periudhë të vështirë, ku keni përjetuar një ngarkesë të madhe stresi. Megjithatë do të mbeteni sërish vetëm kundër të gjithëve, por gradualisht gjërat do të përmirësohen. Nga ana tjetër do të keni probleme lidhur me financat, ndaj bëni kujdes me shpenzimet. E diela do të jetë një ditë e bukur dhe plotë me emocione pozitive.

Peshqit

Do të përballeni me disa momente sikleti dhe jo vetëm për shkak të ndikimit të kundërt të Hënës. Ndoshta e ndjeni veten të lënë pas dore dhe të nënvlerësuar ose ndoshta sepse në punë nuk ndiheni të vlerësuar sa dëshironi. Kjo gjë do ju shkaktojë tension, por mundohuni që të mos e shkarkoni stresin në dashuri. Është një periudhë e cila do të kalojë shumë shpejt.

Etiketa: horoskopi 31 gusht 2019