Dukja vlla, dukja, asgjë tjetër

Ka shumë gjëra që nuk dihen mirë, ka mister rreth tyre, dhe shpesh pikëpyetje të mëdha. Ka plot të tjera që shohim cdo ditë, për të cilat nuk lodhet kush për t’i kuptuar. Ama, një gjë njerëzit e dinë fort mirë, ndoshta më mirë se cdo gjë. Qeveria bën gjithcka për t’u dukur. Shumica e njerëzve janë të rrethuar kudo nga një propagandë ofensive që kërkon të krijojë një realitet tjetër, të ndryshëm nga ai që njerëzit shohin dhe jetojnë. Madje tendenca është e frikshme, aq sa kërkohet me cdo kusht t’u thuhet qytetarëve se ky realiteti virtual, kjo Shqipëria e propagandës është e rëndësishme, jo ajo që njeh ti, jo ajo që prek ti, jo ajo ku vuan ti.

Për këtë qëllim është krijuar infrastruktura e nevojshme. Mund të calojnë ministritë dhe shefat ndoshta në shumë drejtime. Po ama, skuadra e PR është e plotë, e fryrë, e gatshme. Cdo gjë tjetër mund të tolerohet, por jo dalja në publik.

Shihni çfarë ndodh.

Bëhet një transplant i rëndësishëm diku. Me dhjetra, me qindra, ose më shumë pacientë, patjetër që po vuajne e dergjen shtretërve të spitaleve, ku shpesh nuk kanë as ilacet e duhura. Kështu ka qënë e kështu do jetë. Po kjo nuk ka rëndësi. Qeveria thotë; shih këtu more tutkun, shih këtë transplantin. Por, ka kushte. Nuk është në vetvete kjo arritje mjekësore që duhet të të impresionojë, por një tjetër gjë duhet të të bëjë përshtypje. Fakti që aty është ministrja përkatëse e fushës. Ky është thelbi. Pra thirri rradakes, dhe fute thellë në tru, se këtë hap të madh gjigand përpara e mundësoi qeveria. Nuk flasin mjekët, as eskpertët, as përfituesit. Harroji këta. Shih se kjo ngjarje asociohet me ministren.

Del se policë të qarkullimit kapën ca grabitës. Në të vërtetë punë e jashtëzakonshme, për t’u lavdëruar. I kapën keqbërësit, teksa largoheshin me një mal me lekë, ndërsa kishin lënë të lënduar dhe të shkatërruar një kambist. Padyshim heronjtë e ditës. Po nuk është kjo në vetvete e rëndësishme. Qeveria të thotë se duhet të tregohesh i vëmendshëm, të këqyrësh se ku është thelbi. Thelbi është se me këtë lajm të mirë, duhet të shoqërohet ministri. Pra ministri bën një ceremoni ku lavdëron dhe shpërblen policët. Harrojeni aktin e tyre, tani në skenë është ngjitur heroi i qeverisë. Ministri, ai i meriton respektet.

Në ministrinë e jashtme ka pasur së fundmi disa lëvizje stafi. Në një dikaster me qindra e më shumë punonjës, nëse lëvizin ndoca, ikin e vijnë, ose transferohen, cfarë ngelet nga e gjitha kjo. A është lajm? Disave u ka mbaruar mandati, ca të tjerë nuk kanë shkëlqyer. Cdo vit me siguri ndodh që një pjesë marrin detyra të reja, shkojnë jashtë në ambasada, të tjerë kthehen në ministri. Problemi është se e kemi me pak profil të ulët shefin e diplomacisë dhe ky imazh duhet kuruar. Ndaj, ajo cfarë ka ndodhur ska fare rëndësi. Duhet të bëhet headline i deleguari. Dhe del ai si reformatori i madh, që po përmbys një trashëgimi të tmerrshme korrupsioni e nepotizmi. Produkti fare i mezidukshëm. U mbars mali e polli 10 transferime. Po dukja, ka rëndësi. Dukja vlla. Kjo është filozofia.

Studentët janë bërë gati të protestojnë sërish, sepse sic thonë, kërkesat thelbësore nuk janë plotësuar. Po ndërkohë ekselentët po thirren cdo ditë në ekran, dhe ja ku u shfaq edhe një bibliotekë digjitale. Nëse sheh lajmet, ngjan se kjo punë ka marrë drejtim. Problemi është se vetë të rinjtë skanë ndjerë asgjë në jetën e tyre, në xhepin e tyre përherë e më bosh, e në tarifat ende të papërballueshme. Po ky nuk është shqetësimi i qeverisë. Kush nuk e kupton se cështja u zgjidh, është i marrë.

Sigurisht, i pari në këtë stil, është dhe i pari i qeverisë. Ai ka arritur deri aty sa gjysmën e kohës e kalon në televizionin e tij duke treguar arritje e bëma, gjysmën tjetër duke sharë ata që nuk janë në një mendje me të.

Ndërkohë në Shqipërinë tjetër, atë realen, njerëzit vazhdojnë ikin, mbyllin bizneset se nuk ka konsum, ska para në qarkullim. Në Shqipërinë tjetër tenderat vijojnë t’i marrin të njëjtët njerëz, klubi i afërt i rilindjes. Në Shqipërinë tjetër kërcet kallashi tash e parë. Gjobvënia dhe fajdet. Vende të reja pune jo, investime jo. Po si i bëhet? Kjo kërkon punë e vullnet. Atëherë rruga më e shkurtër është që Shqipëria reale, e vërteta, me dhimbje e pakënaqësi, të mundet, të eklipsohet me Shqipërinë e propagandës. Dukja vëlla, dukja ka rëndësi./MAPO.AL/

