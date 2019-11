Durrës/ Fliste me kamera, përplaset dhe humb jetën i riu (Emri)

Ju sugjerojme

Një aksident i rëndë me pasojë vdekje ka ndodhur orët e para të mëngjesit të sotëm, në aksin rrugor Shkozet-Plepa, në Durrës.

Një makinë tip ‘Renault Clio’ me targa AA477YN, ka dalë nga rruga dhe është përplasur me bordurën. Si pasojë e përplasjes së fortë ka humbur jetën Erjon Beli.









Në momentin e aksidentit, i riu dyshohet se po fliste ‘live’ me kamera në celular me një person tjetër si dhe ishte duke udhëtuar me shpejtësi tej normave të lejuara.

Ai ka qenë duke udhëtuar së bashku me vëllain e tij, i cili për fat të mirë nuk ka pësuar asnjë dëmtim. Mësohet se Beli ishte kthyer nga Italia një ditë më parë ku kishte qenë për të vizituar familjen e tij.

Mësohet se i ndjeri ishte nga Kavaja, dhe punonte si këngëtar në lokale nate.

Etiketa: Aksident i rëndë/