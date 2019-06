Durrës, humbet në det një 30 vjeçar, dyshohet se është mbytur

Ju sugjerojme

Një 30-vjeçar është zhdukur ne det. Ngjarja ka ndodhur ditën e sotme në Durrës, ku Doland Molla prej disa orësh ka humbur kontaktet me miqtë e tij. Ata të alarmuar kanë lajmëruar policinë.

Policia kufitare ka nisur kërkimet në det për 30-vjeçarin, por ende nuk është gjetur. I riu me orgjinë nga Skrapari, kishte shkuar për të pushuar në Durrës bashkë me miqtë e tij. Shokët e Doland Mollës janë shprehur se ai dinte not, por pasi kanë parë mungesën e tij, kanë filluar ta kërkojnë.

Etiketa: doland molla