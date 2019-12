Deklarata e Dvoranit, Presidenca: Nga dhunuesi i Kushtetutës, s’pritet reflektim

Ju sugjerojme

Zëdhënësi i Presidentit Ilir Meta, Tedi Blushi, është prononcuar për mediat lidhur me deklaratat e kreut të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvorani, pasi doli nga Prokuroria e Tiranës. Blushi është shprehur se “nga një dhunues me dashje i Kushtetutës dhe i ligjit, i mirëdokumentuar, i provuar dhe përsëritës në shkeljen e tyre, nuk presim asnjë reflektim publik”.

Më tej, zëdhënësi i Presidentit ka theksuar se do të vijojë bashkëpunimi me organin e akuzës. “Ky proces do të jetë i hapur dhe transparent për opionin publik vendas dhe ndërkombëtar, për të ndaluar kapjen totale të institucioneve të drejtësisë, përmes kapjes së Gjykatës Kushtetuese, institucionit më të rëndësishëm që garanton funksionimin e shtetit të së drejtës në Republikën e Shqipërisë”-është shprehur Blushi.









Pasi u pyet për tre orë me radhë nga prokurorët, Dvorani u shpreh paraditen e sotme se ushtroi detyrimin e tij për t’i dhënë përgjigje pyetjeve të tyre. Pyetjes nëse do të bëjë kallëzim për presidentin Meta, Dvorani iu përgjigj se nuk është në garë me askënd dhe se diçka të tillë do ta bënte vetëm nëse ligji e Kushtetuta do t’ia impononte. Kreu i shtetit e akuzon Ardian Dvoranin për shpërdorim detyre dhe tejkalim të kompetencave në çështjen dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese.

Etiketa: Ardian Dvorani