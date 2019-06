DW: Rama refuzoi njeriun e Merkel, rrëzoi shtyrjen e zgjedhjeve

Ju sugjerojme

Cila ishte arsyeja kryesore që nuk u hapën negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë? DW në gjuhën gjermane shkruan sot se Bundestagu ka rezerva për Shqipërinë, duke nënvizuar se vendi është në një krizë të thellë të demokracisë.

DW shkruan se më 30 qershor pritet të zhvillohen zgjedhjet lokale, ndërsa përmend trazirat e para në një shkollë fillore në Shkodër ku ndodhen materialet e KZAZ-së si dhe në Tropojë.

Agjencia e lajmeve gjermane shkruan gjithashtu se Presidenti Ilir Meta anuloi datën e zgjedhjeve më 10 qershor, për shkak të trazirave të pritshme, ndërsa Partia Socialiste e kryeministrit Edi Rama e konsideroi vendimin anti kushtetuese dhe tashmë ka nisur një procedurë për shkarkimin e tij.

Që nga shkurti, Partia Socialiste është praktikisht vetëm dhe mbizotëruese në Kuvendin e Shqipërisë, përveç disa anëtarëve të opozitës të cilët nuk i janë përgjigjur thirrjes së partive të tyre për të lënë mandatin. Dy grupet kryesore opozitare, Partia Demokratike (PD) dhe Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI), zgjodhën këtë hap radikal, pasi dolën përgjimet në shtyp ku dëshmohej se zgjedhjet parlamentare në vitin 2017, në të cilën socialistët fituan shumicën absolute, u manipuluan me blerjen e votave me ndihmën e krimit të organizuar.

Në një intervistë për DW, kreu i opozitës Lulzim Basha tha se ai e sheh një zgjidhje të konfliktit vetëm nëse dorëhiqet kryeministri socialist Edi Rama dhe krijohet një qeveri e përkohshme. Përveç kësaj, zgjedhjet e parakohshme duhet të planifikohen.

Në artikull thuhet më tej se gradualisht, u publikuan më shumë regjistrime, të cilat duket se dëshmojnë se zgjedhjet u manipuluan me blerjen e votave. Këtë herë, ato u botuan në faqen e internetit të tabloidit gjerman “Bild”.

Kryeministri Edi Rama mohon akuzat dhe kërcënon me padi gazetarin gjerman, Peter Tiede, për prishje të imazhit, i cili tani konsiderohet nga opozita dhe shumë shqiptarë si hero.

Sidoqoftë, askush në Shqipëri nuk dyshon në vërtetësinë e incizimeve. Ato vijnë nga dosjet e zyrës së prokurorisë, e cila fillimisht i mbajti nën “mbulesë” dhe vetëm publikimi i tyre e detyroi për të hetuar çështjen.

Përpjekjet e ndërmjetësimit pa dobi

Në vjeshtë, Bundestagu Gjerman do t’i japë Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut dritën e gjelbër për fillimin e bisedimeve të pranimit në BE. Ndërsa shumica e deputetëve janë më shumë dakord me hapjen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut, ende ka rezerva për Shqipërinë, shkruan DW.

Në veçanti, anëtarët e fraksionit të CDU/CSU ende hezitojnë t’i hapin derën aq të rëndësishme për Shqipërinë.

Të paktën, nënkryetari John David Wadephul kërkon që kriza aktuale në vend të zgjidhet dhe që mbajtja e zgjedhjeve lokale pa partitë opozitare të konsiderohet si problematike për demokracinë.

Në artikull thuhet se gjysma e kandidatëve për kryetarë bashkie nuk do të kenë konkurrentë nga partitë e tjera. Deri kohët e fundit, politikani i jashtëm i CDU-së është përpjekur të ndërmjetësojë mes qeverisë dhe opozitës për të shmangur së paku një konfrontim të mundshëm në zgjedhjet lokale, por deri tani pa sukses.

Partia Socialiste sipas agjencisë kryesore gjermane të lajmeve, nuk ka dashur të flasë për shtyrjen e zgjedhjeve, siç u tha nga udhëheqja e tyre. Ajo nuk donte të lejonte një precedent shantazhi me bojkote.

Edhe raportuesi i gjelbër në Bundestag, Manuel Sarrazin, konstaton se bojkoti i opozitës nuk është i justifikuar. Është vetëm një betejë e fuqisë midis Ramës dhe Bashës. Megjithatë, kjo luftë është shumë e pafavorshme për shkak të vendimit të ardhshëm në Bundestag, tha Sarrazin në një intervistë për DW.

Megjithatë, politikani thekson se fraksioni i tij dhe SPD do të votojnë për bisedimet e pranimit për të dyja vendet, Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore, pavarësisht se kush e fiton luftën për pushtet në Shqipëri.

Etiketa: Deutche Welle