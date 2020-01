DW: Shqipëria merr kryesimin e OSBE, vendi në krizë politike…

Ju sugjerojme

Në mesnatë, Shqipëria mori drejtimin e karriges së Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) nga Sllovakia.

Mandati do të zgjasë për një vit, ndërsa Suedia do të pasojë në 2021. OSBE me qendër në Vjenë përfshin gjithsej 57 vende nga Evropa, Amerika e Veriut dhe Azia.









Detyrat e organizatës janë të shumëllojshme dhe ato nisin nga vëzhgimi i zgjedhjeve, lufta për të ruajtur lirinë e shtypit, mbrojtja e të drejtave të pakicave, etj.

“Shqipëria është e vendosur të kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin e kontinentit si drejtuese e OSBE”, tha Ministri i Jashtëm shqiptar në detyrë Gent Cakaj në Vjenë gjatë muajit korrik të vitit të shkuar.

Krizë e thellë demokratike

Shteti Ballkanik ka kaluar një transformim të vështirë pas rënies së një regjimi komunist veçanërisht të ngurtë gati 30 vjet më parë. Për shkak të problemeve të vazhdueshme, OSBE-ja ka një mision në Shqipëri që po punon me staf ndërkombëtar dhe vendor për të lehtësuar konfliktet në vazhdim midis blloqeve politike.

Kryeministri Edi Rama i Partisë Socialiste (PS) aktualisht po qeveris pa asnjë kundërshtim parlamentar sepse Partia Demokratike e krahut të djathtë (PD) po bojkoton Parlamentin. Zgjedhjet lokale në qershor 2019 gjithashtu u zhvilluan pa kundërshtimin që akuzon mashtrimi elektoral i PS. Korrupsioni dhe krimi i organizuar kanë infiltruar në politikë, thuhet.

“Nëse e shikoni Kryesinë e OSBE-së si ilaç efektiv kundër konflikteve dhe problemeve të tranzicionit të një demokracie, atëherë Shqipëria tani është në situatën paradoksale të të qenit ofrues dhe konsumator i këtij ilaçi në të njëjtën kohë”, ka shkruar publicisti Veton Surroi nga vendi kryesisht fqinj shqiptar i Kosovës. /DW/