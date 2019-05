Dy arsyet që dha Rama për shtyrjen e negociatave në shtator

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama pranoi sot se Franca dhe Gjermania kanë kërkuar shtyrjen e vendimit për negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Europian në muajin shtator, ndryshe nga sa u tha një vit më parë, për në qershor 2019. Së pari, Rama tha se shtyrja e vendimit nuk lidhet me Shqipërinë, por është rrjedhojë e vonëses së progres-raportit nga KE i cili pritet të publikohet në fund të majit, si dhe e dyta prej zgjedhjeve europiane të cilat mbahen këtë muaj. Koha për të shqyrtuar dokumentin e progresit, tha Rama, është e pamjaftueshme për në muajin qershor kur pritet të mblidhet Këshilli Europian.

Ishte vetë Komisioni Europian që shtyu publikimin e progres-raportit. Vitin e kaluar KE shkruajti se në qershor do jepet vendimi pozitiv dhe nga ana tjetër shumë e rëndësishme për procesin, Shqipërisë pikërisht se ka kryer detyrat i është lejuar të nisë një proces i cili niset kur negociatat hapen zyrtarisht. I vetmi problem është se në ditën e vendimmarrjes në qershor është tejet e shkurtër.

Pse KE vendosi këtë vit që ta nxjerrë raportin në fund të majit, për shkak të zgjedhjeve të BE. Problemi nuk është ecuria e Shqipërisë por dinamika e brendshme politike. Është folur për shtatorin nga pala gjermane, por jo për ndonjë arsye që lidhet me Shqipërinë. Sa për Francën duhet pritur me shumë durim përfundimi i zgjedhjeve europiane në maj. Macron vlerësoi punën për uljen me 40% të azilkërkuesve shqiptarë”.

