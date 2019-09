Ju sugjerojme

Donaldi me Borën dhe Jonida me Romeon janë dy çiftet më të rinj të showbiz-it shqiptar. Fotot e publikuara herë pas here nga mediat i kanë nxjerrë zbuluar.

Ata janë parë shpesh herë në shoqëri të njëri-tjetrit. Foto që është shkrepur nga “Iconstyle.al” tregon shumë për marrëdhënien e tyre. Dje ata kanë dalë bashkë për të kaluar një pasdite te Liqeni i Tiranës.



