Dy gra humbin ndjenjat në “Astir”, banorët: Policia përdori sprajt

Dy gra kanë pësuar gjendje të fikti gjatë protestës së “Astirit”. Një grup banorësh të “Unazës së Re” u mblodhën për t’i bllokuar rrugën eskortës të kryeministrit Edi Rama, por nuk i lejoi policia.

Nuk munguan as përplasjet me uniformat blu. Banorët akuzuan policinë për dhunë. Dy gra humbën ndjenjat gjatë përplasjes, ndërsa protestuesit thanë se policia përdori sprajt djegës drejt tyre, duke iu shkaktuar probleme me frymëmarrjen.

Momente paniku për familjarët deri në mbërritjen e autoambulancës që bëri të mundur transportimin e dy grave drejt urgjencës.