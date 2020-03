Dy mjekë te Senatoriumi të prekur me koronavirus

Ju sugjerojme



4 raste të reja me COVID-19 janë shënuar 24 orët e fundit në Tiranë. Rastet e reja ishin në Tiranë, ku mes tyre janë edhe dy mjekë.

Bëhet fjalë për dy mjekë të spitalit “Shefqet Ndroqi” në Tiranë, të cilët janë infektuar pas kontaktit me pacientët. Për këtë shkak Ministria e Shëndetësisë, u ka kërkuar qytetarëve të mos gënjejnë mjekët për historikun e udhëtimeve.









“Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet të gjithë qytetarëve: Ju lutemi të gjithë qytetarëve që paraqiten në spitale dhe familjarëve të tyre: Njoftoni personelin shëndetësor nëse keni udhëtuar jashtë vendit. Njoftoni personelin shëndetësor nëse keni një familjar ose të afërt që ka udhëtuar jashtë vendit. Njoftoni nëse keni patur kontakt me persona që kanë udhëtuar apo kanë shenja të sëmundjes.

MOS vizitoni të afërmit në spitale sepse shkaktoni rrezik edhe për personelin shëndetësor.

Ju lutem bashkëpunoni me mjekët dhe me autoritetet! SOT ËSHTË DETYRIM që ne të mbrojmë personelin shëndetësor duke treguar ndërgjegje të lartë në raport me të vërtetën, atë që secili prej nesh duhet të bëjë: Shmangni vajtjet direkte në spitale”, – tha zv.ministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli.

