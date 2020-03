Dy persona të karantinuar në kavalishencën e Durrësit

Ju sugjerojme



Dy persona ndodhen të karantinuar në kavaleshencën e Durrësit.





Ajo është kthyer në karantinë dhe është nën mbikëqyrjen e Ministrisë së Shëndetësisë.









Eugena Tomini, nga Instituti i Shëndetit Publik deklaroi sot se janë personat që kanë pasur kontakt të ngushtë me rastin e konfirmuar pozitiv/

“Në karantinën shtetërore futen personat e kontaktit të ngushtë me rastin e konfirmuar pozitiv me COIVD 19. Personat në karantinë nuk janë me COVID por po ndiqen e monitorohen.

Mësohet se në kavaleshencë për të monitoruar situatën ka qenë dhe kreu I shtetit Ilir Meta.

Në Durrës, rezultojnë 5 persona të konfirmuar të prekur nga koronavirusi, një grua ka humbur jetën.

Etiketa: Durrës