Dy persona u shëruan nga koronavirusi, Meta falenderon mjekët

Presidenti Ilir Meta ka reaguar pas lajmit të mirë që ndau me të gjithë shqiptarët Ministria e Shëndetësisë, se dy pacientë me COVID-19 do të lenë spitalin, pasi në testin final rezultuan negativ.





Përmes një postimi në ‘Facebook’ kreu i shtetit thekson se ky është lajmi i mirë i mbrëmjes që kishin nevojë të dëgjonin të gjithë. Teksa ka shpërndarë mesazhin e Manastirliut, Meta ka falënderuar ekipin e mjekeve të Infektivit.









MESAZHI I METËS

Një lajm shumë shumë i mirë këtë mbrëmje, për të cilin kishim nevojë të gjithë! 🙏❤

Faleminderit dhe një BRAVO të madhe të gjithë mjekëve të shkëlqyer! 👏

Forca të gjithëve! 💪

SË BASHKU PËR TË MBROJTUR SHËNDETIN E ÇDO QYTETARI!

