Dy vëllezër plagosin me thikë të riun në Gjirokastër

Një konflikt mes tre personash ka ndodhur gjatë mesnatës në lagjen “18 shtatori” në Gjirokstër.

Burime për abcnews.al bëjnë me dije se se dy vëllezër Enea dhe Kristofor Xhelili 24 dhe 26 vjeç, janë konfliktuar me Aleko Shytin, ku në përleshje e sipër e kanë demtuar këtë të fundit me mjet prerës në fytyrë e gjoks.









Autorët janë shoqëruar në komisariatin e policisë, ku Enea Xhelili është arrestuar në flagrancë, ndërsa për vëllain tjetër është caktuar ndjekje penale. Ndërkaq, i plagosuri u dërgua në spital për të marrë ndihmën mjekësore.