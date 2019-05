Dy vëllezërit rrahin 54-vjeçarin në Lushnje, njëri arrestohet

Ju sugjerojme

Arrestohet në flagrancë një 21-vjeçar në Lushnje. I riu bashkë me vëllain e tij, ka rrahur një burrë 54 vjeç. Policia bën me dije se ka vënë pranga të riun me inicialet E.T dhe ka shpallur në kërkim vëllain.

Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur për motive të dobëta dhe E.T ka qëlluar me dorezë metalike 54-vjeçarin, i cili është dërguar në spital dhe fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Ndërkaq për vëllain e të riut ka filluar proçedimi penal.

Etiketa: dy vellezerit rrahin te moshuarin