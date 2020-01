Dyshoni se ju përgjojnë telefonin? Ja si ta zbuloni

Ju sugjerojme

Me ndihmën e shumë pak kodeve, mund të zbuloni më shumë për të dhënat e celularit tuaj, si dhe të gjeni nëse mesazhet dhe informacioni juaj janë të mbrojtur, apo nëse po ju gjurmojnë e përgjojnë.

Ekzistojnë kode speciale të radhitura në galërinë e mësipërme me të cilët dikush mund të gjejë vendndodhjen tuaj.









Për këtë ju nevojitet “utility netmonitor”. Shtypni një prej kodeve të mëposhtëm:

për iPhone: *3001#12345#*

për Android: *#*#4636#*#* ose *#*#197328640#*#*.

Hapi 1: Shkoni tek UMTS Cell Environment dhe më pas UMTS RR info dhe shkruani të gjithë numrat që keni tek Cell ID. Këta numra janë stacionet bazë që ndodhen aty rrotull jush. Telefoni juaj do të lidhet automatikisht me atë që lëshon sinjalin më të mirë.

Hapi 2: Kthehuni tek menuja kryesore dhe klikoni në MM, më pas Serving PLMN. Shkruani numrat që ndodhen nën Local Area Code (LAC).

Hapi 3. Me ndihmën e këtyre dy numrave dhe një faqe interneti të zakonshme (tab-i i katërt nga e majta) mund të përcaktoni vendndodhjen në hartë të stacionit bazë me të cilin është lidhur telefoni juaj.

Me këtë kod, mund të gjeni nëse telefonatat, mesazhet dhe të dhëna të tjera po devijohen diku. Statusi i llojeve të ndryshme të devijimeve bashkë me numrin tek i cili po transferohet informacioni, do të shfaqen në ekranin e celularit tuaj. Shpesh herë të moshuarit bëhen viktima të kësaj praktike, kur ia japin telefonin një të huaji që të bëjë një telefonatë.



Bjerini këtij kodi dhe do të gjeni se ku po ridrejtohen telefonatat, mesazhet dhe të dhënat, nëse duket sikur njerëzit nuk arrijnë t’ju telefonojnë dot. Shanset janë që në këtë rast telefonatat tuaja po ridrejtohen tek numrat e operatorit të telefonisë celulare ku jeni abonent.

Ky është kodi universal për të çaktivizuar të gjitha format e ridrejtimit nga telefoni juaj. Është ide e mirë ta përdorni përpara se të përdorni roamingun.

Me ndihmën e këtij kodi, ju mund të gjeni IMEI-in (International Mobile Equipment Identifier). Nëse dini këtë numër, mund të gjeni telefonin tuaj nëse dikush jua vjedh. Kur është ndezur, vendndodhja e tij do i përcillet menjëherë operatorit të rrjetit, qoftë edhe nëse vendoset një tjetër kartë SIM.

