“E bën për famë”, Alban Ramosaj i kthehet ndjekëses

Këngëtari Alban Ramosaj, ka lajmëruar nëpërmjet ‘Instagramit’ që së shpejti do publikojë një projektë të ri. Kësaj here bëhet fjalë për një film. ‘I nat ma fal’ është titulli që do të ketë projekti, ndërkohë këngëtari ka shkruar se gjithçka është shkruar dhe drejtuar nga ai.





Mirëpo, një koment i një ndjekësi në këtë postim që ka bërë Albani, ka bërë që ky i fundit të reagojë.









https://www.instagram.com/p/B-Z9UhEJOAf/?utm_source=ig_web_copy_link

“Shekulli i 21 i Paganistit. Për famë çnuk bën “artisti shqiptar” “- është komenti që një ndjekës ka shkruar.

“Me beso, po të doja të veproja për famë do më dëgjoshe me këngë fast-food pa vlera e me klipe idjote pa ndonjë filozofi brenda tyre të xhiruara brenda ditës. “Artist Shqiptare” mund ta shkruash pa frikë pa ato thonjzat se jam ndër te paktët që egzistojnë (mund ti numërosh me gishta) që s’kan “shitur shpirtin” për të bërë dy para po punojnë me djersë për të edukuar e për të rritur nivelin e turpshëm që kemi te artit dhe te pikpamjes vlersuese ndaj saj.

Se jam pagan apo nuk jam, s’është puna jote. Nuk po shkruaj libër që tu injektoj popullit besimet e mia” ka shkruar Albani në koment.

