E dëmtoi tërmeti, shembet një nga vilat në Shkozet (VIDEO)

Shembet godina e parë me eksploziv, në zonën e Shkozetit. Ndërtesa 5 katëshe është shembur ashtu siç ishte planifikuar. Fillimisht godinat ishin planifikuar të shemben të dyja njëkohësisht por mesa duket kjo nuk ka ndodhur.

Ndërkohë godina tjetër ngjitur me godinën e parë që u shemb, do të shpërthehet po me eksploziv në një moment të dytë. Kallëpet e tritolit në godinën tjetër janë të vendosura, ndërsa pritet një vendim i dytë për të bërë shpërthimin.









Qarkullimi i automjeteve në autostradën Tiranë-Durrës është rihapur pasi u bllokua për pak minuta për shkaqe sigurie. Një godinë tjetër, apartament banimi me 6 kate në qytetin e Durrësit u shemb gjatë ditës së djeshme po me eksploziv.

Etiketa: shembet vila ne shkozet