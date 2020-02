E diela ndryshe e Bashës, sportiv dhe kapele, shëtitje me Aurelën (FOTO)

Ju sugjerojme



Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka ndarë më ndjekësit e tij në Facebook një foto me bashkëshorten, teksa të dy kanë dalë shëtitje. I veshur sportive dhe me kapele, Basha e ka kaluar ditën e sotme larg zhurmës së politikës. Së bashku me Aurelën, kanë zgjedhur që këtë ditë shkurti me diell ta kalojnë në natyrë.

Gjithashtu, lideri i opozitës u ka uruar qytetarëve shqiptarë një të dielë të mbarë.









Postimi

Ju uroj një të dielë të mbarë ☀ dhe orë të gëzueshme me njerëzit tuaj të dashur😊

