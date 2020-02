E Enjtja e palavdishme e Edi Ramës

Ju sugjerojme



Edi Rama pati dy net më parë një prej shfaqjeve televizive më dramatike qysh se është bërë kryeministër. Largimi nga çdo përgjegjësi, impostimi se ai i bën gjërat sepse ashtu i mendon ai vetë, qëndrimi mbi normat dhe përpjekja për t’iu imponuar me forcë gazetarëve, ka sjellë një furi komentesh dhe reagimesh të pahasura më parë. MAPO risjell momentet më të forta të debatit dhe analizon këtë pikë kritike të kryeministrit, si dhe komentet e Moza Koçiut dhe Ergys Mërtirit për këtë çështje.

Nga Armand Maho









E enjtja që kaloi mund të jetë më e palavdishmja e Edi Ramës, gjatë shfaqjes në emisionin “Opinion”, përballë një paneli gazetarësh. Aq e debatueshme, sa vijon të flitet dhe komentohet edhe sot. Jo pak e humbi toruan. Edhe pse përdori dukshëm armën e intimidimit dhe bullizmit ndaj të ftuarve, kjo nuk funksionoi para gazetarëve Klodiana Lala, Robert Rakipllari, Artan Hoxha dhe Ervis Iljazaj. Kryeministri por edhe opinioni publik kuptoi se në rast se nuk je në borderotë e qeverisë, nuk para pyet për shantazhet dhe intimidimet në rast se nuk je pjesë e borderove qeveritare, apo tenderave e lejeve të ndërtimit që jepen sa andej-këndej për të shfaqur atë që duan zyrat e shtypit. Edi Rama humbi në fushën e tij, përgjigjja nga gazetarët iu dha në mënyrën siç ai trajton më të dobëtit. Arma që e ka mbajtur këto 7 vite në pushtet e “stilit hidh e prit”, mimikës, apo sajesave të imazhit të cilat në jo pak raste u kanë veshur sytë dhe ndërkombëtarëve nuk funksionoi. Të enjten ai (Rama), mezi ç’priste të mbaronte emisioni ku siç thanë kish ikur me të katra, duke harruar të dorëzonte për një moment dhe mikrofonin. Në rrjetet sociale komentet dhe kacafytjet ishin të pafundme. Shumica iu jepnin të drejtë debatuesve që ai kishte përballë, por nuk mungonte dhe armata e propagandës. Në atë emision kuptuam se Rama nuk dinte shumë gjëra. Nuk e dinte se po hyn në hotelin e Çapjave, nuk është fajtor për kanabizimin e vendit, nuk është fajtor për përgjimin e Dibrës me një oficer policie që e instrukton për manipulimin e votave, nuk di se ç’do bëjë OFL e tij me pasurinë e krerëve të policisë të akuzuar për trafik droge, apo zyrtarëve të korruptuar. Nuk dinte shumë gjëra. Në tërë këtë tollovi të padijes, Rama dinte vetëm se është kalorësi i vetëm në 100 vjet shtet të Shqipërisë që ka ndërmarrë një luftë në zemër të krimit.

Fillimi

Shënjestra e parë do bëhej Robert Rakipllari i gazetës Panorama ku Kryeministri, u mundua t’i tregonte zanatin. Më tej me këtë ritëm të tendosur do vazhdonte i gjithë debati. Kryeministri nuk diti t’u përgjigjej akuzave në lidhje me fotografinë që iu shfaq me Ardian Çapajn. Artan Hoxha i tregoi se hoteli ku ai shfaqej në foto, është goditur dy herë me antitank, dhe besueshmëria e ligjit që ai po aplikon ndaj pronarit të saj është zero. Rama sërish u mundua të shfajësohej me padijen e tij. Shumë herë, u mundua ta drejtonte gishtin te drejtësia si fajtore e gjendjes ekonomike dhe paligjshmërisë në të cilën ndodhet vendi, por sërish faktet janë kokëforta. Të ftuarit i dhanë argumente se shteti s’mund të funksionojë si do ai, dhe s’mund të nxirren ligje që shkelin çdo standard ndërkombëtar. Pyetjes së Fevziut se nëse një nga të akuzuarit e OFL, do i jepej e drejta nga ndonjë gjykatë e vendit, dhe a do paguante kryeministri për pasojat e kësaj Rama iu përgjigj; “Mos merremi me këtë”. Në fakt veprime të tilla iu kanë kushtuar jo pak taksapaguesve. Mjafton të përmendim sekuestrimin e pronave të Bechetit, ku shteti shqiptar rrezikon të paguajë tashmë jo pak por rreth 110 milionë euro. Mediat thonë se janë 250 persona në listën e OFL, dhe në rast se përsëritet rasti Becheti atëherë fatura do ishte e papërballueshme për çdo shtet.

Fyerje në vend të debatit

Debati do merrte përmasa edhe më të mëdha kur në diskursin e tij, do të ndërhynte gazetarja e News 24 Klodiana Lala. Madje Fevziu në një moment ndërpreu dhe emisionin për shkak të kacafytjes mes kryeministrit që ka në dorë të gjitha pushtetet dhe një gazetareje terreni, të cilës krimi i ka qëlluar dy herë shtëpinë e saj, dhe askush nga autorët nuk është kapur. Rama, si përherë vazhdoi me intimidime, të tipit “Ku fiket kjo”, “Je tapë topi, mos llomotit kot” madje duke u shprehur se “krimi i organizuar ka avokatë shumë të mirë në studio televizive”. E megjithatë as kjo strategji nuk i shkrepi. Lala në një moment i kujtoi se ajo po fliste me kryeministrin Edi Rama dhe në përgjigjet e saj po mundonte të ruante etikën, pasi gjuha me qytetarin Edi Rama, do ishte ndryshe. Lala tregoi se nuk u intimidua fare, kur i tha; shtati pyll, mendja fyell. Kjo bëri që Rama ta humbte toruan dhe pa paralajmërim drejtuesi i emisionit Blendi Fevziu ndërpreu emisionin.

Ironia në rrjet

Është në limitet e së pamundurës që të përshkruhet me fjalë gjithë çka ndodhi në dy orë emision të Blendi Fevziut të enjten e shkuar. Ajo çka po ndodh në rrjet e shfaq më së miri këtë. Gazetari Flamur Vezaj, kur i rendit faktet për të cilat ai ka bërë të paditurin e pyet në fund; “A e di se çfarë ha me gojë e pi me noçkë (hundë)?” Blogeri Olti Curri ironizon me një video mimikën e Ramës, të cilën e shoqëron në fund me një thënie nga një plakë cigane “Lojti nga fiqiri”. E megjithatë ata që e njohin e dinë se Rama e ka praktikë dhe të qeverisjes, atë mënyrë sjelljeje. Ish ulur në atë karrige për të sulmuar median, e cila, sipas tij po kthehet në avokate të krimit, por edhe për të lëvduar si gjithmonë punën që po bëhet në goditje të krimit të organizuar, e cila po përngjan si një luftë me mullinjtë e erës, por harroi se aty nuk ishte në zyrën e tij të rrethuar nga pikturat që s’merren vesh dhe me koshin e basketbollit. Nuk kishte përballë ministrat e tij që largohen duke qarë pasi i hakërrehet. Në atë panel politikanët thirren për të dhënë disa llogari para opinionit publik. Vendit nuk i mjafton padija e Ramës, i duhen hapa konkretë në luftën ndaj korrupsionit në nivele të larta të qeverisjes. Edi Rama për këtë çështje do e jepte më së miri mesazhin në përgjigjen që i dha në një moment Robert Rakipllarit: “Më merr të keqen mua dhe bashkëpunëtorëve të mi”.

Rama luan “I love Tropoja” te Fevziu, Ergys Mërtiri: Shshshshsh… Thththth… Brrrrrrrrrrr…

Ti më merr te keqen! Ti bën atë që s’thuhet! Të të vijë turp! Unë kujtova se ishe ndonjë njeri i mençur! Ku i ke gjetur këta o Fevzi?!

Këto ishin disa nga frazat, pasthirrmat apo eufemizmat e zhargonit retorik të Kryeministrit të Shqipërisë, në studion televizive më të ndjekur në vend, gjatë një përballjeje me gazetarët. Këto ishin arsenali kryesor i “argumenteve” të tij, në mbështetje të asaj që bën në krye të qeverisë. Thuajse i gjithë emisioni kaloi me etiketime, përqeshje, tallje, fyerje dhe zhurmë, të bërtitura pa kuptim, pa lënë mundësi që të përmbyllet qoftë edhe një mendim i vetëm.

Qëllimi i vetëm i z. Rama ishte i dukshëm; të prodhojë zhurmën, duke u shfaqur ndërkohë si i zhurmuar prej të tjerëve, si viktimë e një gazetarie të paaftë, që njeh vetëm zhurmuesin si instrument debati. Për këtë, mjafton që të mos lejojë të formulohet asnjë fjali kur i drejtohen pyetje, ndërsa ankohet se e ndërpresin, kur ai i etiketon e fyen të pranishmit, gjatë kohës që i duhet të japë përgjigje, duke provokuar ndërhyrjet e tyre.

Kjo është e vetmja mënyrë sesi një kryetar qeverie mund të kalojë pa përgjigje në një situatë kur qeverisja e tij është e zhytur në llucë. E kapur në skandale flagrante që do të mjaftonin për të shpënë në humnerë shumicën dërrmuese të qeverive në Afrikë, Rama gjen mënyrën të kalojë lumin nëpër studio, duke provokuar një kakofoni televizive ku nuk sqarohet dot asgjë. Kjo mbetet e vetmja strategji komunikimi për një qeveri të telendisur publikisht: Të flasë e komunikojë pa thënë dhe pa lejuar të thuhet asgjë.

Mes të tjerash, Kryeministri tha, siç ka thënë edhe herë të tjera se e dashuron gjuhën, duke u ankuar se nuk po e lënë të vendosë një kundrinor përballë kallëzuesit. Në fakt, përtej përpjekjeve për ta dekoruar gjuhën me metafora, batuta e figuracione, arabeskat ligjërimore nuk i japin shije barbarisë komunikative që ai prodhon. Kemi të bëjmë me një tallava retorike ku realisht nuk thuhet asgjë dhe ku nuk ekziston asnjë përmbajtje.

Pjesa tjetër e të gjithë debatit është relativizim absurd i çdo fakti, mohim sy për sy i asaj që është ashiqare dhe manipulim i trashë i të vërtetave që tashmë dihen nga të gjithë. Për Kryeministrin e Shqipërisë, është fare normale që ai të takohet me kriminelë në hotelet e tyre, të zgjedhë dhjetëra njerëz me precedentë penalë në krye të institucioneve përfaqësuese, të ketë shokë të korruptuar, për të cilët ka sinjalizime nga ambasadat e huaja, të mbillet vendi në drogë etj. Të gjitha këto, sipas tij nuk tregojnë asgjë, dhe ai nuk mund të ketë faj pse të tjerët rreth tij, të zgjedhur prej tij, dalin kriminelë dhe ai i mbron, madje edhe kur ka denoncime!

Unë flas çfarë dua unë… takoj kë duan unë… bëj atë çfarë dua unë… nuk i jap llogari askujt… nuk sugjestionohem nga përgjimet… nuk dua t’ia di për publikime të fotove me kriminelë… Pra, Kryeministri nuk mban përgjegjësi për asgjë! Shkurt, është i papërgjegjshëm.

I gjithë debati, ashtu si edhe të tjerë të mëparshëm, ishte një shfaqje bajate, pa asgjë përmbajtësore, një spektakël banal, pa asnjë thelb. Gjithçka ngjan si një produksion komercial i tipit “I love Tropoja”. Në fakt, Edi Rama është 24 orë në rol, dhe bën kudo të njëjtën gjë, në politikën kinematografike që prodhon prej vitesh. Spektakli vetëm sa vjen e bëhet më vulgar, deri në dhembsuri.

Rama nuk çudit më askënd

Nga Mimoza Koçiu

Edhe të enjten kryeministri na dha shembullin e forcës në komunikimin me gazetarët. Tashmë nuk përbën surprizë për politikanin, që kur erdhi në pushtet në vitin 2013, premtonte me zë e figurë se do qeveriste me forcën e shembullit e jo me shembullin e forcës. Në gati 7 vjet si kryeministër ka provuar në mënyrë të përsëritur, se shembulli i forcës së pushtetit është mjeti i vetëm që njeh në detyrë. Vetëm ky model i justifikon akuzat e forta që u lëshon mediave, se paguhen nga krimi për të kundërshtuar iniciativën e tij personale me emërtimin folklorik anti-KÇK. Një kryeministër serioz nuk lëshon aq lehtë të tilla akuza, pa vepruar nëse ka fakte për çka pretendon. Zhurmimi i çdo zëri kritik, që i kujton se kryeministri bashkë me fuqinë e detyrës ka edhe përgjegjësi për aktet që ndërmerr është tashmë një strategji e njohur, që nuk çudit askënd, e për pasojë as nuk merret seriozisht. Media ka mbetur sot për sot, me të mirat e kusuret e veta, pushteti që kryeministri nuk arrin të kontrollojë plotësisht e për pasojë, mbetet objektivi i preferuar, sa me iniciativa censure si paketa antishpifje, aq edhe me anatemimin pa fre e etikë. Në vitin e shtatë si kryeministër, Edi Rama vazhdon të shmangë llogaridhënien, parimin bazë të demokracisë e në mënyrë qesharake vazhdon të kërkojë fajin kudo tjetër, përveçse te vetja. Pra nuk ka rëndësi, nëse kush i evidenton anët e errëta të sjelljes si kryeministër, media, politikanë apo profesionistë. Të gjithë janë problemi, edhe kur kryeministri nuk arrin të prodhojë një bilanc të provuar të qeverisjes së tij, por vazhdimisht provokon konflikte, me të cilat shtyn ditët, deri në prodhimin e “armikut” të radhës.

Si ka mundësi që vetëm Edi Rama nuk e di çfarë ndodh në vend?!

Nga Flamur Vezaj

Të gjithë miqtë e shokët të dolën kriminela e me probleme me ligjin ore qelibar, po si ka mundësi që vetëm: Ti nuk kishe dijeni për kanabizimin e vendit! Ti nuk e dije që kishe kriminelët në parlament! Ti nuk e dije që kryetaret e Bashkive i ke të dënuar! Ti nuk e dije që edhe ministri yt më i suksesshëm ishte rreshtuar me kushërinjtë duke i lehtësuar transportin e drogës! Ti nuk e dije që edhe ministri tjetër i Brendshëm kishte vëllanë e dënuar për trafik droge! Ti nuk e dije që taksa në Rrugën e Kombit u bë nga ministria jote! Ti nuk e dije që shefat e policisë që janë në kërkim, punonin part-time në ngarkim-shkarkim të drogës! Ti nuk e dije që drejtorët e burgjeve punonin për të dënuarit që kishin brenda! Ti nuk e dije që për lirimin e kriminelëve nga burgu ndihmuan drejtorët tuaj të burgjeve e shërbimit të provës! Ti nuk e dije se në zgjedhjet e 2013, 2015 e 2017 kriminelet mblidhnin vota për ty! Ti nuk e dije që në Dibër kishte kaq shumë çamë! Ti nuk e dije që policët e tu trembeshin para bandave të Elbasanit që drejtoheshin nga dhëndri i kryetarit tënd! Ti nuk e di se restorantet ku ulesh e drekon janë të kriminelëve! Ti nuk e dije që deputetet e tu transportojnë e fshehin kriminelë në makinë! Ti nuk e dije se apartamentet e reja në Durrës e Tiranë janë ndërtuar duke mos plotësuar asnjë kriter ndërtimi! Ti nuk e dije se ekonomia të ka ikë për lesh se nuk merr vesh nga ajo! Ti nuk e dije që politika nuk duhet të futë hundët në gjyqësor e vendimmarrjen e tyre! Ti nuk e dije që nuk duhet t’i marrësh gjyqtarët në telefon e t’i kërcënoje për lirimin nga burgu të atyre që nuk kishin lekë të paguanin drita! Ti nuk e dije se Shullazi etj., bënin fushatë për Partinë tënde, qoftë edhe duke i kërcënuar njerëzit! Ti nuk e dije që kriminelët janë bërë përmbarues në Shqipëri! Ti nuk e dije që nuk bëhet shteti me fushata! Ti të paktën, e di se çfarë ha, pi me gojë e me noçkë????!

