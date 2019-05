Opozita vendos, protesta e ardhshme më 31 maj

Ju sugjerojme

Pak minuta pas mbylljes së protestës para Kryeministrisë, opozita cakton datën e protestës së ardhshme, e shtata kombëtare. Në datën 31 maj mbështetësit e opozitës do të jenë sërish para Kryeministrisë. E premtja e ardhshme parashikohet të jetë një ditë intensive politike, pasi po me 31 maj mazhoranca do të çelë fushatën e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit.

Opozita ka vendosur t’i bojkotojë këto zgjedhje me argumentin se nuk garantohet vota. Si argument të fortë opozita ka përgjimet e Prokurorisë në kuadër të dosjeve hetimore 339 dhe 184 ku segmente të krimit të organizuar dhe zyrtarë të lartë të shtetit, ndër ta edhe vetë kryeministri Edi Rama, ish-ministri Damian Gjiknuri apo edhe kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako, dyshohen të përfshirë në deformimin e procesit, përmes blerjes së votave.

Protesta e sotme, e gjashta kombëtare e “Opozitës së Bashkuar” u zhvillua paqësisht para Kryeministrisë dhe Parlamentit. Faktori ndërkombëtar ka bërë thirrje të vazhdueshme për t’i dhënë fund krizës politike. Kryedemokrati Lulzim Basha u shpreh para mbështetësve te selia e PD, se ka ardhur koha për zgjidhje politike, por rruga e kësaj zgjidhje, tha ai, është largimi i Edi Ramës.

Etiketa: 31 maji