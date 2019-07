E kapin duke vjedhur/ Policët i paguajnë ushqimet gruas së uritur

“Ne nuk jemi rritur kështu”, tha të premten një polic i Departamentit të Policisë së New York-ut, kur u pyet se pse ai dhe 2 kolegët e tij nuk e arrestuan një kliente e cila vodhi ushqim në një supermarket, por përkundrazi, i paguan ushqimet.

Gjesti i mëshirshëm në datën e 4 korrikut bëri bujë, pasi një dëshmitar aty shkrepi një foto ndërkohë që gruaja ishte e emocionuar dhe filloi të qante.

This woman was being held by security.

She had food in her bag she didn’t pay for.

When the NYPD showed up, they paid for her food.

Happy 4th…! #July4th #FourthOfJuly #NYPD pic.twitter.com/zWHV1Fn1Wg

— paul bozymowski (@pboz) July 4, 2019