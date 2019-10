“E ke realizu objektivin?”/Arben Keshi flet për telefonatën me Ramën

Ju sugjerojme

Ish-koordinator i PS në Maqellarë Arben Keshi ka folur për herë të parë në lidhje me përgjimin e publikuar nga Bild, për zgjedhjet që u mbajtën në Dibër. Në një rrëfim për ‘Top Story’ Keshi ka folur për përgjimet për shitblerjen e votës si dhe për bisedën e tij telefonike me kryeministrin Edi Rama, ku ky i fundit e pyet Keshin nëse e ka realizuar objektivin. Biseda zhvillohet disa ditë para zgjedhjeve të parakohshme vendore në Bashkinë e Dibrës, në shtator 2016.

“Një nga simpatizantët është goditur, ndër ta ka qenë edhe Noka, për këtë ka një kallëzim në rrethin e Prokurorisë Dibër. Kryeministri është vënë në dijeni e më ka telefonuar si ndodhi situata dhe e kam sqaruar”, tregon Arben Keshi, ish-koordinator i PS Maqellarë.









Po ashtu ai ka treguar se në periudhën kur kishte bërë telefonatën me Ramën, ishte punonjës i Qendrës së Viktimave të trafikimit në Tiranë. “Në këtë periudhë kam qenë punonjës i Qendrës së Viktimave të trafikimit këtu në Tiranë, e cila varet nga Drejtoria e Shërbimit Social shtetëror. Që nga viti 2011 deri në 2017, unë kam qenë jashtë radhe të policisë. Edhe në këtë rast me kërkesën time. Pasi në 2011 kam kandiduar për kryetar komune në njësinë administrative Maqellarë. Aty ku kam lindur dhe jam rritur. Në 2013 në po të njëjtën njësi, kam qenë në listën e kandidatëve për deputet. Njihem aq sa mund të njihet një kandidat”, tha Arben Keshi.

Në përgjimet e publikuara nga Bild, Keshi u lakua si pika kryesore e kontaktit në terren me koordinatorin politik, Damian Gjiknuri. “Shtabi elektoral i Maqellarës s’ka pasur asnjë problematikë, janë njerëz që jetojnë aty, banojnë, skemi asnjë të ardhur jo nga rrethet por as nga njësitë e tjera të bashkisë Dibër”, theksoi më tej ish-koordinator i PS Maqellarë.

Pasi është pyetur në lidhje me përgjimet me persona të paidentifikuar, ku dëgjohet se flitet për shuma parash dhe vota, Keshi nuk hezitoi t’i përgjigjet akuzave të bërë nga Partia Demokratike. “Kam arritur në konkluzionin që gjithçka është montuar për të krijuar një fabul, nisur nga komunikimi im me kryeministrin. Janë marrë nga një bisedë tjetër. Është montuar për t’i dhënë sa më ngjyra kësaj fabule”, sqaron Keshi.

Kujtojmë se nga materialet e publikuara nga Bild, Keshi, është përgjuar edhe në biseda me drejtorin Rajonal të Arsimit në atë kohë Drini Gjeçi. Aty, kuptohet se mësueseve u bëhet presion për deklarimin hapur të votës…

Biseda Rama – Keshi e publikuar nga BILD

Rama: Përshëndetje, hë më si duket

Arben Keshi: Mirë, te pritshmëritë jemi

Rama: E ke realizu objektivin, thu?

Arben Keshi: Them që po

Rama: Po ata maskarenjtë kishin bërë presione mbrëmë?

Arben Keshi: Po, deshin të më kapin mu… Më pritshin te hoteli ku flija.

Rama: Çarë deshën me ty?

Arben Keshi: Ai legeni, Flamur Noka

Rama: Ku ta del dot ty Flamur Noka…

Rama: Ti mendon që e kemi realizu objektivin

Keshi: Për këtu tek unë po, mund të lëvizë pak, por nga ato që na kanë thënë komisionerët kemi pritshmëri të mëdha.

Rama: OK, mirë vllai.

