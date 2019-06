E kërcënuan me foto nudo, aktorja i publikon vetë: Rimora fuqi!

Ju sugjerojme

Aktorja e njohur Bella Thorne ka reaguar në mënyrë tepër të pazakontë ndaj kërcënimeve të vazhdueshme për publikimin e disa fotografive të saj nudo. Ajo i ka postuar vetë, duke i shoqëruar me një shkrim përmes së cili shpjegon ndër të tjera se ndihet mirë që tanimë ka rimarrë fuqi mbi veten.

“Dje siç e dini të gjithë, gjërat e mia u hakuan. 24 orët e fundit më kërcënuan me publikimin e fotove të mia nudo. Ndihem vulgare, e përndjekur, ndihem sikur dikush ka marrë diçka speciale nga unë, të cilën doja t’i shihte vetëm dikush special. Ai më ka dërguar shumë foto nudo të personazheve të njohur, nuk do ndalojë me mua apo me ata, por do vazhdojë…

Po i publikoj vetë sepse është VENDIMI IM, TANI NUK MUND TË MERRNI DIÇKA TJETËR PREJ MEJE. Mund të fle më mirë sot duke ditur që e rimora fuqinë time… Ja ku janë fotot me të cilat ai më ka kërcënuar, ose me fjalë të tjera ja ku është gjoksi im.

Kështu që shkofsh në djall! 24 orët e fundit kam qenë duke qarë në vend që të festoja për librin tim, ndërkohë që bëja konferencat për të. Oh po, FBI do jetë në shtëpinë tënde për pak, kështu që ki kujdes”- ka shkruar ajo në rrjetin social “Instagram”.

Etiketa: Bela Thorne