“E martuar për interes”/ Emina Cunmulaj reagon sikurse s’pritej

Modelja me origjinë shqiptare, Emina Cunmulaj, ashtu sikurse të gjithë të njohurit, haset me komente të shumëllojta në profilin e saj në rrjetin social “Instagram”. Së fundmi, një ndjekës nuk ka ngurruar t’i shprehë mendimin, se e konsideron thjesht si një njeri të llastuar që është martuar me miliaderin Sam Nazarian thjesht për interes. Mirëpo, Emina nuk ka ngurruar t’i kthejë përgjigje.

“Po se u lodhe shumë… në fillim më pëlqeje se dukeshe një vajzë e thjeshtë dhe atdhetare, po tani kuptoj që je një njeri i llastuar që na tregon jetën tënde luksoze dhe po të ishe aq si mendoja unë nuk do kishe marrë një të huaj miliarder vetëm për interes, po do kishe marrë një shqiptar. Je si të gjithë shqiptarët sot, që mohojne faktin që janë shqiptarë që mos të kenë pengesa, se sot të jesh shqiptare është turp, duhet ta mohojmë. Më vjen keq se të mendoja ndryshe, po çfarë do presësh nga një modele që lodhet shumë duke bërë pushime nëpër jahte…”- ka shkruar ndjekësi.

“Si ia kalove? A ke pi kafe? Qysh e ke familjen? Të fala të gjithëve, ju përshëndes shumë dhe uroj të kaloni një ditë shumë të bukur”- i është kthyer Emina, ndryshe nga ç’pritej.

Etiketa: Emina Çunmulaj