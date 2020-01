‘E mbytëm me dëshirë’/ Dëshmia tronditëse e të riut që vrau nusen e xhaxhait

Dhe kur e kanë marrë, i ka treguar të gjitha. Ka treguar që ka vajtur me një shok tjetër, kanë pirë dhe kafe, e kanë vrarë, por nipi thotë që unë nuk kam marrë pjesë në vrasje.

‘E kemi mbytur me dëshirë’, thotë, dhe më pas, e ka marrë dikush tjetër nga fshati dhe e ka hedhur në rezervuar. Është djalë i keq, djalë i hedhur, edhe përdorues hashashi, duket se është prototip, nuk ka shkollë, është djalë pa llogari, dhe është tip mashtruesi, që asgjë nuk i merret për bazë’, tha xhaxhai adoleshentit.

Vetë Luisi është shprehur i penduar, a keni marrë ju avokat?

As kam marrë, as do marrë e as do shkoj ta takoj sa të jem gjallë.

Ky është abandonim që i bëni ju..

Le të jetë, kështu e mendoj kështu e them. Unë nuk e dua më për nip!

Me babain e Luisit keni arritur të flisni pas ngjarjes?

Babai i Luisit ka rënë në gjendje shoku, është shumë i sëmurë

Të dy prindërit janë në gjendje shoku…

Po, sidomos i ati i Luisit.

A ka pas konflikt mes familjeve?

Ka pasur fërkime të vogla mes familjeve, por jo konflikt të madh.